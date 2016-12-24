ФК «САРАНСК» ИЛИ «ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД»?!

Приволжское первенство вступило в фазу разгара. На вершине таблицы по-прежнему находится наш «Саранск». Однако димитровградское «Торпедо» сравнялось по числу проведенных матчей с «горожанами». Главные преследователи команды Сергея Савочкина легко и непринужденно набрали три очка в перенесенном матче с молодежкой «Оренбурга», и теперь впору говорить о дуэте лидеров. Двух претендентов на «золото» разделяет всего лишь одно очко.

Если и те, и другие ровно пройдут остаток турнирной дистанции, очень многое решится 7 октября. На эту дату, напомним, назначено очное рандеву в Димитровграде. А уже сегодня, 30 августа, «Саранску» предстоит сыграть не менее простой поединок в Дзержинске - в рамках Кубка МФС «Приволжье». Первый четвертьфинальный матч прошел 16 августа в Комсомольском и завершился ничейным исходом 1:1. Ввиду гола, пропущенного на своем поле, необходимо забивать как минимум один мяч, а свои ворота желательно держать на замке. Тем временем клуб из города-спутника Нижнего Новгорода преподнес главную сенсацию минувшего 15-го тура, разбив в пух и прах оборону «Дорожника» (4:0). Победитель пары ФК «Саранск» - «Дзержинск-ТС» выходит на победителя пары ФК «Чувашия» - «Дорожник». Первая игра завершилась со счетом 0:2 в пользу команды из Каменки. Полуфиналы намечены на 13 и 27 сентября, финал - на 11 и 21 октября.