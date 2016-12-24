МАКСИМ ЛАЙКИН - ЧЕМПИОН РОССИИ В СОСТАВЕ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ МОСКВЫ

Спорт

 

В столице Мордовии отшумел финальный турнир первенства России среди юношеских сборных команд субъектов Российской Федерации и межрегиональных объединений федераций футбола РФС. Медали оспаривали 9 команд, составленных из юных футболистов 2003 года рождения. Не смогли направить свою сборную на турнир в Саранск только дальневосточники.
Главными фаворитами соревнований специалисты сферы детско-юношеского футбола изначально называли «Москву» (главный тренер - Владимир Бабушкин) и «Северо-Запад» (главный тренер - Вячеслав Мельников), и в итоге именно эти команды проложили себе дорогу в финал, где судьбу трофея решил один-единственный гол. А вот «бронзу» неожиданно для многих завоевали представители МФФ «Золотое Кольцо» (главный тренер - Рафаэль Базиян). 
Для мордовского футбола данный турнир примечателен благодаря тому, что чемпионские лавры в составе сборной Москвы примерил Максим Лайкин - сын известного в недавнем прошлом полузащитника «Светотехники» Игоря Лайкина. В настоящий момент Лайкин-младший (получивший в довесок ко всему еще и приз «Лучшему игроку турнира») - лидер московского «Спартака-2003». Между тем не стоит забывать, что свой путь в футболе перспективный футболист начинал в МЦПЮФП «Мордовия» под руководством Юрия Уткина и Евгения Буланова. Наряду с этим за сборную Приволжья сыграли еще два футболиста «Мордовии-2003» - Владислав Поляков и Гриша Меликян.
Полный список отмеченных индивидуально выглядит следующим образом: вратарь - Владислав Тороп (сборная «Москва»; ЦСКА Москва), защитник - Евгений Полежаев (сборная «Северо-Запад»; СДЮСШОР «Зенит» Санкт-Петербург), полузащитник - Илья Календрусь (сборная «Золотое Кольцо»; СШОР Тверь), нападающий - Владислав Шефер (сборная «Сибирь»; «Динамо» Барнаул), бомбардир - Матвей Першин (сборная «Москва»; ФШМ Москва, 6 мячей), игрок - Максим Лайкин (сборная «Москва»; «Спартак» Москва).

 

 

                       

 

 

 

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