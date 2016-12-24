МАКСИМ ЛАЙКИН - ЧЕМПИОН РОССИИ В СОСТАВЕ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ МОСКВЫ

«Мы рассчитываем построить в райцентрах и крупных селах не менее 30 предприятий»
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки