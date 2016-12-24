НА ЗАВИСТЬ СОСЕДЯМ

В минувшую пятницу «Мордовия» добилась крайне важной победы в Ульяновске и сразу же обошла в таблице своего, пожалуй, самого принципиального соперника. «Волга», располагавшаяся перед этим на вершине, проиграла, надо заметить, уже во второй раз, в то время как саранская команда по-прежнему идет по турниру с гордым нулем в графе «Поражения». Теперь, в День знаний, подопечные Марата Мустафина примут дома дебютантов профессионального футбола - команду «Анжи-Юниор» из татарского Зеленодольска.
В первом тайме игра проходила на встречных курсах. Начав матч с двумя форвардами в составе, «Мордовия» четко дала понять, что, несмотря на гостевой статус, ей не по масти отсиживаться в обороне. Великолепный шанс забить имел Михаил Маркин. Наш доморощенный голеадор завершал комбинацию, тонко организованную двумя аксакалами - Александром Кренделевым и Русланом Мухаметшиным, но мощный удар пришелся прямо в голкипера. Когда же острые моменты проходили у хозяев, как лев, бросался в ноги нападавшим страж ворот «Мордовии» Денис Шебанов и порой ценой повреждений не позволял волжанам порадовать своих болельщиков.
Гол, принесший в итоге победу, был забит в начале второго тайма. После навеса в штрафную в исполнении Юрия Лебедева Мухаметшин и Маркин сохранили мяч в борьбе с четырьмя оппонентами, после чего уроженец Ковылкина отпасовал под удар Владиславу Адаеву, а тот, ни секунды не медля, пробил, и «пятнистый», коснувшись Вадима Черного, оказался в воротах. После игры наставник «Волги» Сергей Седышев, удивительным образом сохраняющий за собой пост главного тренера с незапамятных времен, сетовал на то, что именно рикошет склонил чашу весов на сторону «Мордовии». Никто не спорит, есть видео, но голы в подобных ситуациях не отменяют. Так чего, спрашивается, после драки махать кулаками?!
Добившись нужного результата, саранская команда вместе с тренерским штабом отправилась благодарить фанатов, вновь, как и восемь лет назад, приехавших в соседний регион в большом количестве и оказавших очень действенную поддержку. В воскресенье «Носта» и «Сызрань-2003», забив шесть голов на двоих, разошлись-таки миром, что подвинуло «Мордовию» со второй на четвертую строчку в таблице. Однако подобные вещи, конечно же, не огорчают. Достаточно взглянуть на ставящего перед собой задачу возвращения в ФНЛ «Нефтехимик», и станет понятно, что в турнирном плане у нас все хорошо. На очко больше в настоящий момент набрал «КАМАЗ», но «Мордовия» сыграла на матч меньше, а следовательно - сохраняет за собой потенциальное лидерство. В таких случаях обычно говорят, что надо продолжать идти своей дорогой, не обращая внимания на то, как выступают остальные.
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Думаю, зрителям этот матч понравился. С Ульяновском у нас всегда были напряженные поединки - тем более в гостях. И так повелось еще с тех времен, когда мы постоянно соперничали во второй лиге. Очень хорошо, что победили, записав тем самым себе в актив три очка. Сейчас строим новую команду, поэтому в психологическом плане важно исправно пополнять турнирный баланс. «Волга» - серьезный соперник, который всегда славился бойцовскими качествами. Благодарен ребятам, что справились, хоть в первом тайме и не удалось реализовать ряд хороших моментов. С выгодных позиций, в частности, не забили Михаил Маркин и Руслан Мухаметшин. Однако вместе с этим нельзя не отметить, что наша команда надежно действовала в обороне. В концовке инициативой владели хозяева, стремившиеся всеми силами сравнять счет. Были навалы, были подачи, но защитники успешно со всем этим справлялись. И скажу, что мы были готовы к подобному развитию событий. Знали, что большинство передач будет выполняться на Дмитрия Отставнова. Старались не позволять соперникам свободно играть на подборах.
Было непросто? Согласен. Но легко на данном этапе никого обыграть невозможно. Большинство команд в зоне «Урал-Приволжье» умеют хорошо обороняться и остро атаковать. Все выглядят достойно. И это футбол - тот вид спорта, где просто так ничего не бывает.
Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер «Волги»:
- Претензий по самоотдаче к своим футболистам я не имею. Разве что по каким-то отдельным нюансам. С нашей стороны было очень много желания. Но все решил рикошет. «Мордовия» нас не удивила, просто оказалась удачливее. Опыт игроков - это еще ничего не значит! В футбол с тросточкой не играют. На поле нужно двигаться, и считаю, что в движении мы выглядели интереснее. А вообще… В футболе я тренирую далеко не первый год и скажу, что судейство в этот раз мне было не совсем понятно. Одни и те же нарушения нижегородский арбитр почему-то трактовал по-разному, и это нам очень сильно мешало… Сейчас «Волге» надо как можно быстрее забыть это поражение, пережить все отрицательные эмоции. Будем стремиться к прогрессу. По игре, считаю, мы ни в чем не уступали, имели хорошие моменты, чтобы забить. На мой взгляд, то поколение, которые мы в своем городе вырастили, постепенно подвели к главной команде, в настоящий момент ни в чем не уступает тем игрокам с именем, которыми располагает наш соперник.