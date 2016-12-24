НА ЗАВИСТЬ СОСЕДЯМ

В минувшую пятницу «Мордовия» добилась крайне важной победы в Ульяновске и сразу же обошла в таблице своего, пожалуй, самого принципиального соперника. «Волга», располагавшаяся перед этим на вершине, проиграла, надо заметить, уже во второй раз, в то время как саранская команда по-прежнему идет по турниру с гордым нулем в графе «Поражения». Теперь, в День знаний, подопечные Марата Мустафина примут дома дебютантов профессионального футбола - команду «Анжи-Юниор» из татарского Зеленодольска.

В первом тайме игра проходила на встречных курсах. Начав матч с двумя форвардами в составе, «Мордовия» четко дала понять, что, несмотря на гостевой статус, ей не по масти отсиживаться в обороне. Великолепный шанс забить имел Михаил Маркин. Наш доморощенный голеадор завершал комбинацию, тонко организованную двумя аксакалами - Александром Кренделевым и Русланом Мухаметшиным, но мощный удар пришелся прямо в голкипера. Когда же острые моменты проходили у хозяев, как лев, бросался в ноги нападавшим страж ворот «Мордовии» Денис Шебанов и порой ценой повреждений не позволял волжанам порадовать своих болельщиков.

Гол, принесший в итоге победу, был забит в начале второго тайма. После навеса в штрафную в исполнении Юрия Лебедева Мухаметшин и Маркин сохранили мяч в борьбе с четырьмя оппонентами, после чего уроженец Ковылкина отпасовал под удар Владиславу Адаеву, а тот, ни секунды не медля, пробил, и «пятнистый», коснувшись Вадима Черного, оказался в воротах. После игры наставник «Волги» Сергей Седышев, удивительным образом сохраняющий за собой пост главного тренера с незапамятных времен, сетовал на то, что именно рикошет склонил чашу весов на сторону «Мордовии». Никто не спорит, есть видео, но голы в подобных ситуациях не отменяют. Так чего, спрашивается, после драки махать кулаками?!

Добившись нужного результата, саранская команда вместе с тренерским штабом отправилась благодарить фанатов, вновь, как и восемь лет назад, приехавших в соседний регион в большом количестве и оказавших очень действенную поддержку. В воскресенье «Носта» и «Сызрань-2003», забив шесть голов на двоих, разошлись-таки миром, что подвинуло «Мордовию» со второй на четвертую строчку в таблице. Однако подобные вещи, конечно же, не огорчают. Достаточно взглянуть на ставящего перед собой задачу возвращения в ФНЛ «Нефтехимик», и станет понятно, что в турнирном плане у нас все хорошо. На очко больше в настоящий момент набрал «КАМАЗ», но «Мордовия» сыграла на матч меньше, а следовательно - сохраняет за собой потенциальное лидерство. В таких случаях обычно говорят, что надо продолжать идти своей дорогой, не обращая внимания на то, как выступают остальные.

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