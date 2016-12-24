Нелепая гибель артиста ансамбля «Разгуляй»

Фестиваль национальной культуры «Кургоня-2017» ждет гостей
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
«Практически все объекты мундиаля мы должны сдать в эксплуатацию уже в текущем году, - сказал по результатам субботней инспекции ряда...
Житель Чамзинского районаобвиняется в надругательстве над 12-летней школьницей
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
На минувшей неделе Владимир Волков сообщил, что сейчас рассматривается список возможных претендентов на пост представителя региона в...
Линейка продукции предприятия ныне состоит уже из 300 с лишним наименований
Пенсионный фонд бьет тревогу - в отделение ПФР по Республике Мордовия поступают многочисленные обращения о незаконном переводе их пенсионных...