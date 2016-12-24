Нелепая гибель артиста ансамбля «Разгуляй»

Во время застолья 36-летний артист народного ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» Дмитрий Зобнин решил помериться силой со своим более молодым коллегой - 26-летним Романом Анашкиным. Последний в пылу схватки применил удушающий прием, в результате чего Дмитрий Зобнин потерял сознание и скончался.

Трагедия произошла утром 13 августа в квартире на улице Ярославской. Здесь находились трое мужчин и 18-летняя девушка. Вероятнее всего, компания что-то отмечала. Каких-либо конфликтов между мужчинами не было, более того, коллег по ансамблю связывали дружеские отношения. В какой-то момент Дмитрий Зобнин предложил своему молодому коллеге Роману Анашкину помериться силами.

По словам знакомых артиста, Дмитрий после застолья нередко изъявлял желание с кем-нибудь «сразиться». Роман Анашкин принял вызов, в свое время он занимался боксом. По одной из версий, кто-то в шутку сказал, что за победу в поединке полагается денежный приз в несколько десятков тысяч рублей. Во время борьбы Роман схватил Дмитрия за шею и применил удушающий прием. Зобнин потерял сознание и обмяк. Перепугавшиеся коллеги срочно вызвали «скорую помощь». Однако приехавшие медики осмотрели артиста и развели руками - Дмитрий Зобнин был уже мертв. Врачи зафиксировали смерть от механической асфиксии - удушения.

Дмитрий Зобнин выступал в ансамбле с момента его основания в 2003 году. Помимо творческой деятельности мужчина был ответственным за костюмы и реквизит. Коллеги по «Разгуляю» до сих пор не могут отойти от шока после случившегося. О погибшем они отзываются только в положительных тонах - талантливый артист, надежный друг и просто хороший человек. У Дмитрия Зобнина остались 39-летняя жена Оксана и 11-летняя дочь.

Не менее положительные отзывы у артистов «Разгуляя» и о Романе Анашкине. Порядочный, неконфликтный, отзывчивый молодой человек. С детства он увлекался танцами, а также посещал секцию бокса. Окончил филологический факультет Мордовского педагогического института. Помимо выступлений в ансамбле казачьей песни и пляски реализовывал себя в балете.

Октябрьским межрайонным следственным отделом СКР по РМ в отношении Романа Анашкина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас парень находится под подпиской о невыезде. Свою вину он полностью признает. Санкции статьи предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы.