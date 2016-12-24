ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ТАБЛИЦЫ

Победа над «Ладой» - пожалуй, тот случай, когда можно сказать, что очень многое предопределила успешная замена. Уроженец Ковылкина Михаил Маркин был брошен в бой тренерами не с первых минут, а ближе к перерыву, и едва ли не первым действием заработал пенальти. Одиннадцатиметровый как всегда четко реализовал капитан «красно-бело-синих» Александр Кренделев. Составив пару в атаке 35-летнему Руслану Мухаметшину, 23-летний Маркин неустанно терзал оборонительные порядки гостей, и нельзя не отметить, что комбинация, приведшая ко второму голу, также его прямая заслуга. Таким образом, не прописав свою фамилию на табло и в протоколе матча, доморощенный форвард, по сути, стал его главным героем.
С ульяновской «Волгой» главная команда нашей республики не встречалась с тех самых пор, как в последний раз выступала во втором дивизионе. Было это восемь лет назад, в 2009 году, и тогда были зафиксированы домашний разгром (3:0) и гостевая ничья (0:0). А еще был шикарный кубковый матч, в котором «Мордовия», играя на выезде, взяла верх в дополнительное время (3:2). Дублем отметился Дмитрий Сысуев, ныне радующий поклонников «Уфы» в Премьер-лиге, а победный мяч, если помните, записал на свой счет косматый гренадер Иван Лужников. Но не только этим запомнилась та встреча. Гостевой фан-сектор буквально кипел от эмоций и поддержки, которую оказывала торсида саранским футболистам. Не исключено, что и в этот раз «Мордовия» получит потрясающий заряд с трибун на стадионе «Старт» в Ульяновске.
Александр БАБАНОВ, главный тренер «Лады»:
- Не совсем получилось то, что хотелось. На установке перед игрой сказал: «Ребята! Не допускаем глупых ошибок». Но, к большому сожалению, именно это привело к пропущенному голу. Пошла передача назад, как следствие - перехват, пенальти. В общем, сами виноваты. Может быть, определенную роль еще играет имя, которым располагает саранская команда. Ведь сравнительно недавно «Мордовия» выступала в Премьер-лиге, была все время на виду, встречалась с ведущими клубами страны. У нас же в составе преимущественно молодые ребята. Возможно, по этой причине достаточно скованно провели первый тайм. Соперник больше владел инициативой, особенно до перерыва. У «Лады» практически ничего не получилось в атаке. Честно говоря, ожидал большего от своей команды. Сыграли так, как нам позволили. Проиграли все подборы. Нет лидера на поле, такого, например, как Мухаметшин. Предстоит сложный отрезок в календаре - игра в Саранске для нас первая из четырех подряд выездов. Строим новую команду своими силами.
- На ваш взгляд, «Мордовия» способна в дальнейшем прибавить и стать лидером зоны «Урал-Приволжье»?
- Думаю, да. Мы внимательно изучили, готовясь к этой игре, три предыдущих матча. В целом все хорошо, только единственный момент - не хватает огонька, присущего в таких случаях азарта. Класс команды виден невооруженным глазом. В составе имеются опытные исполнители, немало поигравшие на более высоком уровне. Это, безусловно, очень значимый момент. Но как-то слишком академично играют футболисты. Побольше должно быть, как мне кажется, нестандартных решений.
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Самое главное, что взяли три очка. В первом тайме полностью контролировали ход матча. Достаточно уверенно вели игру, имели хорошие подходы, имели моменты, забили гол и ушли на перерыв, ведя в счете. Во втором тайме тоже особых проблем от команды «Лада» мы, признаться, не испытали. Разве что в концовке заставил немного понервничать гол, пропущенный с пенальти. Скользкий результат создал определенное напряжение. Но в целом, повторюсь, ребята - большие молодцы. Все, что от них требовалось, они выполнили. Минусы пока в том, что хромает реализация и не всегда удается выполнить последний пас. Над этим будем работать. Не надо забывать, что команда у нас вновь, как и год назад, сформирована фактически с нуля.
- Ваш коллега достаточно лестно отозвался об игре «Мордовии», но при этом сказал, что хозяевам как будто бы не хватало огонька…
- В целом по такой игре у наших футболистов было достаточно времени для принятия решений. Но когда один раз не забиваешь из выгодной позиции, затем второй, третий раз… Тут уже, естественно, труднее становится чисто психологически, а у соперника, наоборот, появляется дополнительная уверенность. До первого забитого гола все стараются играть хорошо - по большей части, скажем так, как по учебнику. А вот пропустив, приходится раскрываться, рисковать, оголять зоны. Соответственно оппоненты могут поймать на встречной атаке. Огонек, как вы говорите, должен появиться. Но постепенно, через победы, через набранные очки. Сейчас только четвертый тур. Огонек приходит тогда, когда команда уже имеет определенный турнирный багаж и может себе позволить действовать на кураже. Существует уверенность, что от игры к игре будем прибавлять.