ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ТАБЛИЦЫ

Представ перед родным зрителем без одного дня через месяц после кубкового матча с ФК «Сызрань-2003», «Мордовия» добилась победы, занеся себе в актив еще три очка. В настоящий момент подопечные Марата Мустафина находятся на 7-й позиции в турнирной таблице, однако при этом наряду с «Челябинском» являются потенциальными лидерами, имея гордый нуль в графе «Поражения». В ближайшую пятницу - принципиальный поединок в Ульяновске. Наши соседи сейчас на первой строчке и являются самой результативной командой «Урала-Приволжья».

Победа над «Ладой» - пожалуй, тот случай, когда можно сказать, что очень многое предопределила успешная замена. Уроженец Ковылкина Михаил Маркин был брошен в бой тренерами не с первых минут, а ближе к перерыву, и едва ли не первым действием заработал пенальти. Одиннадцатиметровый как всегда четко реализовал капитан «красно-бело-синих» Александр Кренделев. Составив пару в атаке 35-летнему Руслану Мухаметшину, 23-летний Маркин неустанно терзал оборонительные порядки гостей, и нельзя не отметить, что комбинация, приведшая ко второму голу, также его прямая заслуга. Таким образом, не прописав свою фамилию на табло и в протоколе матча, доморощенный форвард, по сути, стал его главным героем.

С ульяновской «Волгой» главная команда нашей республики не встречалась с тех самых пор, как в последний раз выступала во втором дивизионе. Было это восемь лет назад, в 2009 году, и тогда были зафиксированы домашний разгром (3:0) и гостевая ничья (0:0). А еще был шикарный кубковый матч, в котором «Мордовия», играя на выезде, взяла верх в дополнительное время (3:2). Дублем отметился Дмитрий Сысуев, ныне радующий поклонников «Уфы» в Премьер-лиге, а победный мяч, если помните, записал на свой счет косматый гренадер Иван Лужников. Но не только этим запомнилась та встреча. Гостевой фан-сектор буквально кипел от эмоций и поддержки, которую оказывала торсида саранским футболистам. Не исключено, что и в этот раз «Мордовия» получит потрясающий заряд с трибун на стадионе «Старт» в Ульяновске.

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