«МОРДОВИЯ» НЕ ОСТАВИЛА ШАНСОВ «ДИЗЕЛИСТУ»

Браво, «БОЯРАВАНЯ»!
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
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Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
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Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе