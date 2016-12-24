«МОРДОВИЯ» НЕ ОСТАВИЛА ШАНСОВ «ДИЗЕЛИСТУ»

Хоккеисты «Мордовии» одержали уверенную победу над молодежкой пензенского «Дизеля». Встреча проходила с подавляющим преимуществом хозяев льда.

Счет в контрольном матче уже на 6-й минуте открыл находящийся на просмотре Михаил Румынин. Во втором периоде отличились Николай Швейкин и новобранец Даниил Субботин. Эффектную точку, завершив красивую комбинацию броском в практически пустые ворота, поставил Евгений Закурин (успешный розыгрыш большинства). Голкипер Никита Скатов занес себе в актив «сухарь», что для хоккея всегда особенный случай. В ближайших планах команды Юрия Воробьева предсезонный «турнир четырех» в Чебоксарах.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ДИЗЕЛИСТ» Пенза -

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Румынин (Саразов,

Кружилин, 05:34), 2:0 - Швейкин (Колычев, 23:28), 3:0 - Субботин (Цыпнятов, 28:48), 4:0 - Закурин (Бельский, Тимошин, 49:13, +1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Румынин - Саразов - Дубинин, Цицаров - Саетов, Субботин - Нефедов - Цыпнятов, Ситнов - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Гордин - Бельский, Закурин - Быков - Тимошин, Блохин - Петраков, Колычев - Швейкин.

«Дизелист»: Орехов (Воронков), Шкураев - Антонов, Кантеев - Колмыков - Китанин, Яргаев - Киселев, Чумаков - Кокшин - Мужиков, Люлько - Соколов, Пушенко - Шалатов - Колесников, Яковлев - Лягин, Попов - Савунов - Колесников, Ямкин.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 16 (0+6+10) - «Дизелист» 14 (4+4+6).

19 августа. Саранск. Ледовый дворец.