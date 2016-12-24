ВЛАДИМИР ВОЛКОВ НАГРАДИЛ ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ

22 августа в Доме республики состоялось чествование ведущих спортсменов Мордовии и их наставников. В торжественной обстановке за высокие достижения дипломами и денежными премиями были отмечены те, кто ковал славу мордовского спорта на соревнованиях всероссийского, европейского и мирового масштаба в 2016 году. В почетный список награжденных вошли 195 спортсменов и 38 детских тренеров.

«Только за первое полугодие этого года членами сборных команд Мордовии завоевано 425 наград, - подчеркнул врио Главы Мордовии Владимир Волков, обращаясь к тем, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни. - Пройдя через многочисленные трудности, мы не опустили рук и продолжили поддерживать школу спортивной ходьбы, сохранили тренерский состав, ведущий свою работу как в столице, так и в районах республики. В скором времени воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва получат возможность круглогодично заниматься в комфортных условиях. Наряду с этим в Саранске на базе возводящегося манежа будет создан Федеральный центр по развитию легкой атлетики. Необходимо продолжать работать в интенсивном режиме, чтобы вновь завоевать авторитет на международной арене и вернуть мордовской спортивной ходьбе громкое имя.

Успешно развивается и еще одна наша школа, готовящая для России новых чемпионов по греко-римской борьбе. Артем Сурков блестяще выступил на чемпионате Европы и на сегодняшний день является одним из самых перспективных борцов нашей страны. Особые слова благодарности хочется выразить спортсменам Мордовии, которые завоевывали и продолжают завоевывать медали во многих других видах спорта - тяжелой атлетике, боксе, дзюдо, тхэквондо, хоккее, биатлоне, спортивной гимнастике, гребле на байдарках и велоспорте-ВМХ. Заслуживают искреннего уважения и успехи подопечных республиканской спортивно-адаптивной школы. Спортивные победы служат ориентиром для подрастающего поколения. Наша с вами общая задача - создание спортивного резерва. Нужно перенимать современные методики и применять мировой опыт в подготовке доморощенных кадров. В футболе и хоккее поставлена задача как можно активнее привлекать в ведущие команды местных воспитанников, предоставлять им возможность проявлять свои лучшие качества».