ПОТУШИЛИ «ИСКРУ» «Саранск» не жалеет соперников

Спорт

 

Футбольный клуб «Саранск» продолжает верховодить в «Приволжье». 
Начав второй круг с двух нулевых ничьих, с молодежкой «Сызрани» (в гостях) и каменским «Дорожником» (дома), «горожане» нанесли восемь безответных пробоин «Искре» в Энгельсе. Причем это произошло в отсутствие по причине дисквалификации Сергея Ювенко - одного из главных снайперов турнира, успевшего записать на свой счет уже 12 мячей. Выходит, оказался прав Сергей Савочкин, заявивший после победы над «Рузаевкой» в финале Кубка Мордовии, что лихой счет 7:2 добавит команде положительных эмоций, а следовательно - станет предвестником конца безголевой серии в приволжских матчах.

 

 

                       

 

 

 

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