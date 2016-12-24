Тухлую бригаду отправили на нары

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом фермерского. Ответ за торговлю падалью держали работники Саранского ветеринарно-санитарного утилизационного завода - 38-летний Денис Канев и 64-летний Ряшид Алтынбаев, а также безработные 45-летний Александр Абрамов, 50-летняя Людмила Федькина и 36-летний индивидуальный предприниматель Владимир Лобанов.

В 2014 году «утилизаторы» Канев, Абрамов и Алтынбаев познакомились с Людмилой Федькиной и решили наладить бизнес по продаже трупного мяса жителям региона. Женщина рассказала об идее совместного проекта предпринимателю Владимиру Лобанову. Тот как раз имел разрешение на продажу мяса. Коммерсант, посчитав, какую прибыль можно извлечь на этом проекте, отказываться не стал. И вскоре реализация мяса «с душком» с утилизационного завода была поставлена на поток.

Лобанов и Федькина рекламировали свою продукцию в бесплатных газетах и среди знакомых. Трупную свинину и говядину дельцы выдавали за свежее фермерское мясо хорошего качества и продавали желающим по весьма приличной цене. Весной 2016 года группа товарищей впарила это мясцо нескольким доверчивым жителям Мордовии. Между тем согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз изъятое у покупателей мясо свинины и говядины было опасно для употребления, поскольку содержало кишечную палочку и токсины.

«Дайте нам еще один шанс»

На последнем слове практически все подсудимые заявляли, что искренне раскаиваются в содеянном, и просили суд их строго не наказывать, при этом некоторые говорили о серьезных проблемах со здоровьем. Самым красноречивым оказался Денис Канев: «Не подумайте, что я прикидываюсь белым и пушистым котенком. Да, у меня есть судимости, первую я заработал за то, что просто хотел заступиться за девчонку. После первого срока освободился, работу найти в Мордовии не мог, поехал в Коми к друзьям. Там получил вторую судимость за то, что избил человека. После второй судимости приехал в Мордовию к родителям, обзавелся семьей, устроился работать в такси, потом перешел на работу на Санутильзавод. У меня трое детей, поэтому я брался за любую работу. Признаю, что совершил большую ошибку, дайте мне один маленький шанс».

Еще один отец троих детей - предприниматель Владимир Лобанов - не был оригинален в своей судебной речи. - «Я осознаю всю тяжесть и аморальность преступления. Это стало для меня большим уроком».

Тухлятина по цене свежака

«С 2012-го по сентябрь 2016 года я работал на государственном предприятии «Саранский ветсанутильзавод» сначала слесарем, а потом обработчиком ветеринарного санитарного брака, - рассказал на следствии Александр Абрамов. - Предприятие занимается сбором для утилизации и переработки трупов животных. Как правило, на заводе перерабатывали продукты убоя, не пригодные в пищу, на кормовую муку. Все прекрасно знали, что мясо погибших животных использовать в пищу запрещено, поскольку оно некачественное и опасно для жизни и здоровья. Трупы животных утилизировались или могли быть пущены в пищу другим животным.

С июня 2014 года Алтынбаев, Канев и я при разделке поступающих на завод трупов животных стали делать из них вырезки мяса на продажу всем желающим. Мясо было испорченным, поверхность местами увлажнена, липкая, имела кислый запах, есть его было нельзя. В сентябре 2014 года на рынке «Ринг» в Пролетарском районе Саранска Алтынбаев, Канев и я познакомились с Людмилой Федькиной. Мы рассказали ей, где работаем, и предложили выгодное сотрудничество - продавать трупное мясо с нашего завода. Она заинтересовалась предложением и вскоре познакомила нас с Владимиром Лобановым. Он являлся индивидуальным предпринимателем, которому разрешено торговать мясом.

В марте 2016 года Федькина, Лобанов, Алтынбаев, Канев и я договорились продавать всем желающим мясо от трупов свиней и крупного рогатого скота, которые поступали для утилизации на завод. Все прекрасно знали, что мясо испорченное и опасное. Однако покупателям этого, естественно, никто не говорил.

Работали мы по следующей схеме - Алтынбаев, Канев и я на заводе разделывали поступившие для утилизации трупы свиней и крупного рогатого скота. Делали вырезки кусками различного размера, после чего на машине отвозили их Людмиле и Владимиру. Нам троим полагалось 110-130 рублей за 1 кг мяса. Предприниматель со своей знакомой расфасовывал и разделывал мясо на более мелкие куски в гараже на улице Республиканской и в квартире Федькиной в селе Александровка. Они же искали покупателей через объявления в газете, на торговых площадках и в других местах.

Всем желающим они продавали товар уже по цене 210-220 рублей за 1 кг. При этом уверяли, что мясо качественное и неиспорченное. Лобанов и Федькина часто звонили нам и просили привозить мясо с наименее неприятным запахом.

В марте прошлого года мы дважды привозили в гараж предпринимателя трупное мясо говядины и свинины. Деньги за товар Владимир и Людмила отдавали сразу. В начале апреля мы два раза отвозили мясо Федькиной в Александровку. Одна партия мяса около 70 кг, другая - 50-60 кг. Разгружать мясо Людмиле помогал муж. Она заплатила нам за все мясо 14,4 тысячи рублей. В тот же день в гараж Лобанова мы отвезли еще 60 кг трупного мяса и выручили 7 тысяч рублей.

Позже я узнал, что 7 апреля прошлого года, когда Лобанов и Федькина на автомобиле «Киа Соренто» приехали к дому одной из покупательниц мяса, их задержали сотрудники УФСБ РФ по РМ».

Трупное мясо продавали не только в Саранске, но и в районах Мордовии

«12 марта 2016 года на ярмарке ко мне подошел мужчина, представился Владимиром, сказал, что может продать свинину, и оставил свою визитную карточку, - вспоминает один из свидетелей. - Я перезвонил ему примерно через две недели и попросил привезти 5 кг мяса для шашлыка. Владимир приехал на машине «Киа Соренто» к моему дому по улице Т. Бибиной и привез мясо по цене 210 рублей за кг. Продавец уверил, что мясо хорошего качества. О том, что мясо от трупов животных, испорченное и опасно для жизни человека при употреблении в пищу, он ничего не сказал. Я заплатил ему 1100 рублей, и он уехал, напоследок оставив еще пару своих визиток. Через какое-то время ко мне пришли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия и сообщили, что Владимир продавал мне мясо от трупов животных».

Мясо с душком дельцы продавали не только в Саранске, но и в районах республики. Так, Федькина выезжала в Ичалки, где продала 25 кг падали одной из местных жительниц. Пенсионерка, купившая тухлятину, заплатила за нее более 5 тысяч рублей и уже успела прокрутить 15 кг мяса на фарш.

Торговцы осмелели настолько, что рекламировали свой товар через газету бесплатных объявлений. «Я увидела объявление в газете, позвонила, трубку взяла женщина, - рассказала еще одна потерпевшая. - Она сказала, что продает домашнюю свинину за 220 рублей за 1 кг. Я просила привезти мне 5 кг. В тот же день к моему дому приехала «Лада-Приора», из машины вышел мужчина и передал мне сверток с мясом, за который я заплатила 1050 рублей. Он уверил, что мясо качественное».

В мясе обнаружены токсины и кишечная палочка

Всего дельцы успели продать мясо семи жителям Мордовии (надо сказать, что это только доказанные эпизоды; сколько всего было продано тухлятины, остается только догадываться). Правоохранители успели изъять у потерпевших 70 кг мяса и 10 кг фарша. Вещественные доказательства были отправлены на исследование. По заключению экспертизы, мясо и фарш не соответствовали требованиям безопасности, так как представляли опасность для здоровья и жизни человека при употреблении в пищу. Это был источник патогенных микроорганизмов и токсинов, да еще с бактериями группы кишечной палочки.

Все разоблаченные работники утильзавода имеют богатое криминальное прошлое. Так, Абрамов в свое время отсидел за смертельную расправу над собственной женой. В местах лишения свободы несколько раз побывал и Канев - на его счету две загубленные жизни, захват заложников и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Что же касается Алтынбаева, то ему, видимо, по жизни не везет с мясом. В свое время он схлопотал за кражу коровы судимость, сейчас она погашена.

Приговор

Приговор для торговцев тухлятиной оказался весьма неожиданным. С учетом того, что они признали свою вину, большинство подсудимых рассчитывали на условный срок. Реальность оказалась суровее - всех отправил за решетку.

Суд, назначая наказание, учел смягчающие обстоятельства, а в отношении Абрамова и Канева - отягчающие обстоятельства, и пришел к выводу, что исправление подсудимых невозможно без их изоляции от общества. В итоге Абрамову и Каневу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Алтынбаеву и Федькиной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Лобанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения всем осужденным изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Все фигуранты мясного дела взяты под стражу в зале суда. Кроме того, каждому из осужденных назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Все члены тухлой бригады оказались шокированы подобным приговором и заявили, что намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции. Приговор в законную силу не вступил.

Алексей Николаев



