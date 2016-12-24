Главного почтовика Саранска судят за коррупцию

В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» Сергея Чернецова. Он обвиняется в махинации, связанной с посредническими услугами в получении земельного участка, в присвоении денег при трудоустройстве мертвых душ и служебном подлоге.

Вину признал, ущерб возместил

- Родился в селе Кергуды Ичалковского района, проживаю в Саранске по улице Сущинского, - представляется суду Сергей Чернецов. - Образование высшее юридическое, женат, двое несовершеннолетних детей 2006 и 2017 года рождения. Сейчас временно являюсь безработным. Раньше работал начальником Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России». Военнообязанный, ранее не судим.

- Имеют ли инвалидность ваши родители? - уточнил адвокат у своего подзащитного.

- Да, они оба являются инвалидами II группы. Письменные доказательства этого имеются.

- Ухаживаете за ними вы?

- Да, я за ними ухаживаю и во всем помогаю.

Потерпевшей стороной по делу было признано УФПС РМ - филиал ФГУП «Почта России». Интересы службы в суде представляла руководитель юридической службы.

Но начавшийся судебный процесс тут же взял паузу из-за ходатайства адвоката. Защитник заявил, что его известили о начале судебного заседания с нарушением сроков, в связи с этим он просил отложить заседание. Суд и стороны возражать не стали.

- Чернецов свою вину признал в полном объеме, - заявила прессе государственный обвинитель, помощник прокурора Ленинского района Мария Тарасова. - Ущерб подсудимым возмещен полностью, еще на стадии следствия он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. По материалам уголовного дела ущерб, причиненный «Почте России», составил 184 тысячи рублей.

Обещал решить вопрос с землей за 400 тысяч рублей

В сентябре 2016 года Сергей Чернецов пообещал местному предпринимателю Федору Неяскину за 400 тысяч рублей помочь арендовать земельный участок около села Александровка Лямбирского района. Земля коммерсанту нужна была для размещения производственной базы, однако получить участок в аренду законным способом не получалось. Посодействовать обещал Чернецов.

Почтовик рассказал коммерсанту, что может дать взятку чиновнику в городской администрации. В частности, Чернецов называл фамилию Вячеслава Ревизова, тогда трудившегося вице-мэром Саранска. Но на самом деле никому ничего заносить он не собирался, а лишь позарился на деньги бизнесмена. Предприниматель понял, что почтовик что-то темнит, и, прежде чем согласиться на передачу денег, обратился в УФСБ РФ по РМ с заявлением. В дальнейшем в рамках оперативно-разыскного мероприятия Чернецов был задержан в момент передачи ему денег.

Почтовик признался следователю, что с тогдашним вице-мэром Саранска знаком не был, а кинуть бизнесмена Неяскина якобы решил в отместку - тот когда-то обманул его с тендером на строительство общежития. По версии Чернецова, Неяскин попросил его найти строительную организацию, которая может возвести общежитие на 600 мест. Чернецов нашел строительно-монтажную организацию, руководителем которой был его хороший знакомый. Компания согласилась участвовать в тендере, тем более что Неяскин уверял, что подряд на торгах достанется именно этой фирме. Однако победу на тендере одержала другая фирма. Чернецов затаил обиду и, когда подвернулся случай, развел Неяскина на деньги. Правда, их он так и не получил, поскольку преступление было предотвращено оперативниками.

Присваивал зарплаты мертвых душ

Помимо махинации с землей сотрудникам республиканского УФСБ и Следственного комитета РФ по РМ стало известно и о других преступлениях, совершенных Сергеем Чернецовым. По версии правоохранителей, начальник саранской почты использовал отработанную бывшим шефом Иваном Героевым схему по трудоустройству мертвых душ. Как следует из обвинительного заключения, в марте 2015 года Сергей Чернецов дал указание подчиненным фиктивно трудоустроить на саранскую почту свою знакомую Ольгу Бояркину. Дама была принята на должность оператора связи в отделение связи № 13, что на ул. Коваленко, 50 «а».

При трудоустройстве Чернецов предупредил знакомую: «На работу приходить не надо, правда, и деньги за фиктивное трудоустройство получать буду я, а тебе будет идти дополнительный стаж к пенсии». Изначально по указанию Чернецова Бояркину зачислили учеником оператора связи, а в октябре повысили до оператора связи. Дабы не привлекать особого внимания, «мертвую душу» вскоре перевели в другое отделение связи на улице Большевистской, 31. При этом Чернецов распорядился поднять фиктивной сотруднице оклад. Прошло еще полгода, и карьера Бояркиной снова пошла в гору. Главный саранский почтовик издал приказ о назначении ее заместителем начальника отделения связи в поселке Николаевка - и снова с увеличением зарплаты.

Таким образом, Чернецов в период с марта 2015-го по сентябрь 2016 года, используя служебное положение, похитил из фонда заработной платы возглавляемого им предприятия 184 тысячи рублей.

Сергей НОВИЦКИЙ