В Мордовии обнаружено тело мужчины, пропавшего несколько лет назад

В Мордовии обнаружено тело мужчины, пропавшего без вести в 2013 году. Об этом сообщает Следственный комитет.

Как поясняют в ведомстве, днем 19 августа 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя села Новлей Инсарского района Мордовии о том, что при проведении ремонтных работ в доме своего брата, в погребе он обнаружил часть тела человека, закопанную в земле. При осмотре места происшествия из земли было извлечено скелетированное тело мужчины, проживавшего в доме до января 2013 года, а затем пропавшего без вести.

По информации «ВС», вечером 31 января 2013 года погибший вышел из дома местного жителя и направился к себе домой. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. До настоящего времени о его местонахождении ничего не было известно. По данному факту следственными органами СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ «Убийство».

При осмотре тела следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом было обнаружено повреждение теменно-височной области головы, что свидетельствует о насильственном характере смерти. Во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции следователем СК по подозрению в убийстве задержан 45-летний житель Саранска, проживавший в то время совместно с убитым.

Как пояснил подозреваемый, в тот день между ним и потерпевшим произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой он несколько раз ударил его поленом по голове, а затем закопал тело в подполе.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.