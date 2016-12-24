В Мордовии заместитель начальника исправительной колонии получил 4 года за взятку

Репортер

В Мордовии вынесен приговор заместителю начальника исправительной колонии № 4 УФСИН по РМ. Он обвинялся в получении взятки.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в мае 2016 года подполковник внутренней службы, работая в занимаемой должности, за создание благоприятных условий отбывания наказания потребовал от одного из осужденных передать ему 100 тысяч рублей. При этом в случае отказа угрожал наложением дисциплинарных взысканий. О противоправных требованиях должностного лица осужденный сообщил в региональное управление ФСБ, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 8 июня 2016 года в  Зубово-Полянском районе после получения через посредника ста тысяч рублей сотрудник исправительной колонии был задержан сотрудниками УФСБ по РМ.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере четырех миллионов рублей.

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