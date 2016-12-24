Аттракцион невиданной жадности

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор 45-летнему жителю Волгоградской области Александру Юренко. Весной прошлого года он с подельником разыграл для саранской пенсионерки целый спектакль, за который старушка расплатилась 800 тысячами рублей. Мошенники настолько тонко сыграли на стремлении пожилой женщины заработать несколько десятков тысяч рублей, что пенсионерка сама отдала значительную часть своих сбережений проходимцам.

Уроженец Волгоградской области Александр Юренко работал на стройке в Москве. Там весной прошлого года его коллега предложил провернуть прибыльную комбинацию - съездить вдвоем в какой-нибудь провинциальный город и развести пожилых людей на деньги. По плану мужчины намеревались поменять настоящие деньги пенсионеров на липовые с надписями «банк приколов». Подельник Юренко остался неизвестным и проходил как неустановленное лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Почему приятель Юренко предложил ему отправиться именно в столицу Мордовии, история умалчивает. Видимо, лиходеи считали, что в нашем городе живут самые наивные и доверчивые пенсионеры. Как показала практика, мошенники оказались правы.

22 марта прошлого года 82-летняя Лидия Алехина (фамилия изменена) прогуливалась по около дома № 1 по бульвару Эрьзи, когда неподалеку от нее остановилась темная «семерка» с московскими номерами. С пассажирского места в окно высунулся мужчина неславянской внешности и завел беседу с пенсионеркой. Незнакомец рассказал, что они с другом приехали в Саранск из другого региона. В Мордовии торговали постельным бельем, продали практически все, остался только один комплект. «Везти его обратно домой не хочется, мы через месяц снова приедем торговать в Саранск, можно мы его у вас на хранение оставим? - поинтересовался пассажир из авто. - Естественно, не бесплатно, мы готовы вам заплатить за хранение 5 тысяч рублей». Лидия Алехина согласилась помочь приезжим.

Визитеры посадили старушку в салон и повезли в сторону дома, а попутно стали выяснять, есть ли у пенсионерки сбережения. «Мы сейчас ждем крупный денежный перевод из дома, но вот беда, ни банковские карты, ни сберегательные книжки с собой не взяли. А деньги очень нужны. Может быть, у вас есть сберегательная книжка?» - выведывали незнакомцы. Стоило Лидии Алехиной утвердительно кивнуть, как мошенники снова предложили ей заработать: «Давайте сделаем так - родственники из дома переведут нам деньги на вашу сберкнижку, а мы вам за это 50 тысяч дадим?». Судя по всему, от такой суммы у пенсионерки закружилась голова, и забыв про то, что знакома с «иногородними предпринимателями» всего 5 минут, она согласилась на выгодное предложение.

«Нам из-за рубежа должны перечислить крупную сумму денег, но сколько конкретно, мы не знаем, - продолжали разыгрывать спектакль мошенники. - Чтобы наши деньги с вашими не смешались, сделаем так: сейчас поедем в банк, вы снимете с книжки всю наличность и передадите нам пустой счет». Алехина согласилась. Мужчины на машине повезли ее в банк. Изначально аферисты даже не подозревали, какая удача их ждет. В банке на трех сберегательных книжках женщина хранила почти 2 млн рублей. Имея на счетах такие деньги, она все равно решила по-легкому получить еще 50 тысяч рублей. Эта элементарная жадность ее и сгубила.

В банке пенсионерка заявила, что хочет снять деньги с одной книжки, а это 795 тысяч рублей. Кассир поинтересовалась, зачем клиенту такая крупная сумма наличными, на что «находчивая» женщина заявила, что деньги нужны для покупки квартиры. Как правило, такие крупные суммы приходится заказывать заранее. Но в тот день в отделении банка была крупная сумма наличности. Алехина с пачками денег снова села в машину к незнакомцам.

По пути домой один из аферистов в салоне машины попросил старушку передать деньги, чтобы для чего-то переписать номера банкнот. Спустя некоторое время мужчина вернул увесистые пачки с купюрами старушке. Пенсионерка убрала их в сумку и, добравшись до дома, решила пересчитать. Но едва не упала в обморок, когда заметила, что вместо настоящих денег у нее в руках оказались купюры «банка приколов».

Женщина сразу же позвонила в полицию и рассказала обо всем. Однако в силу своего преклонного возраста Лидия Алехина не смогла назвать полицейским ни четких примет, ни марки и тем более номера машины. Саранские полицейские вычислили машину через камеры видеонаблюдения. Задержать по горячим следам аферистов не удалось, выйти на их след получилось только спустя время. 9 июня этого года Александр Юренко был заключен под стражу и содержался там до вынесения приговора.

Примечательно, что местный участковый не раз проводил с Лидией Алехиной беседы, в которых объяснял, как не стать жертвой мошенничества, и даже на подробных примерах рассказывал о схемах махинаций, которые используют шарлатаны. Все напрасно, когда на горизонте маячит «бесплатный сыр».

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание Юренко своей вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, мужчина добровольно возместил пенсионерке ущерб. Суд также учел положительные характеристики подсудимого, наличие у него заболевания и несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Более того, старушка в суде заявила, что не настаивает на суровом наказании.

В итоге суд признал Александра Юренко виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.