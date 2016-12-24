Сотрудница СИЗО отсудила 200 тысяч рублей у Минфина РФ

Репортер

 

Ленинский районный суд Саранска частично удовлетворил требования 41-летней сотрудницы саранского СИЗО Лидии Славцовой к Министерству финансов Российской Федерации. Женщина требовала взыскать с ведомства компенсацию морального вреда в порядке реабилитации в связи с уголовным преследованием.
Поводом для обращения Славцовой в суд стала история, произошедшая 15 декабря 2014 года с обвиняемым в убийстве 37-летним Виталием Самотохиным. Он был заключен под стражу за убийство 35-летней супруги Ирины Крутовой. Мужчину определили в одиночную камеру СИЗО-1, оборудованную камерой видеонаблюдения. Утром 15 декабря Лидия Славцова заступила на службу. С 10.35 до 12.30 она регулярно отслеживала по мониторам, что творится в камере Самотохина. Однако, как посчитало следствие, в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей проявила недобросовестное и небрежное отношение к службе, не доложила дежурному помощнику начальника следственного изолятора о выявленных нарушениях в одиночной камере, где содержался Самотохин. А также не потребовала от подозреваемого прекратить действия, направленные на суицид (тот повесился в камере со второй попытки). Кроме того, правоохранители утверждали, что самоубийство арестанта попало в объектив видеокамеры.
Во время первой попытки у Самотохина оборвалась простыня, которую он использовал для того, чтобы свести счеты с жизнью. Арестант упал на пол и ударился головой. Через несколько минут он повторил попытку, на этот раз успешно. Сотрудники же СИЗО обнаружили тело Самотохина только через час.
В судебном заседании Лидия Славцова вины не признала. По словам сотрудницы СИЗО, она вела наблюдение по 7 мониторам, куда выводилось изображение со 117 камер! На одном мониторе видеообласть была разделена на 3 блока. На каждый блок выводилось по 16 камер. При просмотре одного блока два других было не видно. Картинка с камер выводится размером 7 на 12 см, и изображение с некоторых из них отнюдь не самое качественное. Славцова уверяла, что говорила об этом своему руководству, но в ответ только разводили руками, мол, денег на новые видеокамеры нет. Помимо слежения за видеокамерами младший инспектор Славцова множество раз открывала двери по автоматизированной системе, когда инспекторы сопровождали заключенных в дежурную часть на беседу с адвокатами и следователями. Еще она отвечала на звонки и следила за запретными зонами. Раньше эти обязанности были возложены на несколько человек. Сейчас за всем должен следить один.
«Я не смогла предотвратить смерть Самотохина, поскольку не видела, что происходит в его камере, - заявила в суде сотрудница СИЗО. - Никаких нарушений в камере я не наблюдала. В месте, где повесился Самотохин, находится слепая зона, я просто не могла этого видеть». Суд просмотрел видеозапись и выяснил, что на записи видна лишь часть руки Самотохина. «Мне непонятно, о каком ненадлежащем исполнении должностных обязанностей идет речь? - недоумевала Славцова. - В тот день я выявила 4 факта нарушения режима со стороны содержащихся в СИЗО». Сотрудники изолятора также говорили, что в личной карточке поступившего в СИЗО Виталия Самотохина не было указано, что он склонен к суициду.
В июле прошлого года суд изучил материалы уголовного дела и пришел к выводу, что стороной государственного обвинения не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о виновности Славцовой. Суд оправдал Лидию Славцову за отсутствием в её действиях состава преступления. Приговором за ней было признано право на реабилитацию, чем она и воспользовалась. 
В своем исковом заявлении Славцова указала, что в связи с уголовным преследованием она перенесла глубокие нравственные и физические страдания, которые не только отразились на её здоровье, но и негативно сказались на членах семьи, сопереживавших ей. В судебном заседании Славцова и её представитель исковые требования поддержали, просили взыскать с ответчика 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, и судебные расходы в размере 20 тысяч рублей. 
Суд иск удовлетворил и взыскал в пользу Славцовой с Министерства финансов Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и судебные расходы в размере 8 тысяч рублей.

 

 

                       

 

 

 

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