Отца будут судить за гибель двух своих детей в ДТП

Расследование резонансного ДТП, в котором при столкновении «Тойоты Ленд Крузер 100» и «Ниссана Тииды» погибли двое детей, завершено. Следствие признало виновником аварии водителя «Ниссана» - 33-летнего жителя Москвы Андрея Чиряскина. По версии следствия, именно он виновен в гибели своих детей - 11-летнего сына и 13-летней дочери. Дело уже передано для рассмотрения в Лямбирский районный суд.

Жуткая авария произошла под Саранском вечером 5 июня на 17-м км трассы «Урал М 5», в километре от села Болотниково Лямбирского района. Тогда шел сильный дождь, однако непогода не отпугнула водителей от поездок. За рулем «Ниссана Тииды» находился уроженец Мордовии Андрей Чиряскин. Мужчина привозил детей и жену погостить к родственникам в село Симкино Большеберезниковского района. 5 июня Чиряскины с детьми отправились на машине обратно в Москву. В дождь видимость на дороге была скверной, и недалеко от села Болотниково Андрея Чиряскина внезапно ослепил двигавшийся по встречке джип «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился руководитель саранской фирмы Вячеслав Белоглазов.

Изначально появились версии о том, что джип выехал на встречку и протаранил «Ниссан». По другой версии, «Ленд Крузер» двигался в том же направлении, что и «Ниссан», - внедорожник якобы врезался во впереди идущую машину, и ту разорвало на части. Однако все эти версии оказались несостоятельными. Ослепленный водитель «Ниссана» надавил на педаль тормоза - на скользкой дороге машину занесло и развернуло боком, так что авто оказалась на встречке. Среагировать на такой маневр водитель джипа Вячеслав Белоглазов не смог и на скорости врезался в «Ниссан». Удар был настолько сильным, что «Тииду» разорвало на две части. Машину, словно консервным ножом, разрезало пополам, задняя часть отлетела в кювет, а передняя пролетела по дороге еще около 60 метров. В «Ниссане» сработали все подушки безопасности, однако спасти людей, находившихся на заднем сиденье, они не смогли. Как раз там сидели 11-летний сын и 13-летняя дочь Чиряскиных.

Дети получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте. Тяжелые травмы получила и мать - 28-летняя Екатерина Чиряскина. Медики госпитализировали ее в 4-ю клиническую больницу Саранска. У нее были зафиксированы «ушиб головного мозга, закрытая травма живота, ушибленная скальпированная рана правой теменной области, правого бедра и правого лучезапястного сустава, ссадина левого коленного сустава, травматический шок». Находившийся за рулем глава семейства Андрей Чиряскин серьезно не пострадал.

У «Тойоты» же была разбита вся передняя часть. В авто помимо водителя Вячеслава Белоглазова ехали его супруга и ребенок. К моменту приезда полицейских все они ухали с места ДТП. Белоглазовы гостили у родственников в старошайговском селе Рудня и тем вечером уже возвращались домой в Саранск. Эти родственники и «эвакуировали» семью с места аварии.

Прибывшие сотрудники ОМВД «Лямбирский» на месте происшествия водителя джипа уже не застали и дозвониться до него не смогли. Связаться с мужчиной удалось только утром 6 июня. Начальник ОМВД «Лямбирский» Олег Воробьев лично разговаривал с водителем джипа и убедил его как можно скорее приехать в отдел полиции. Белоглазов прибыл в полицию около 10 часов утра. С собой он привез видеорегистратор и передал запись аварии сотрудникам правоохранительных органов. Вячеслав заявил полицейским, что не виновен в аварии. «Вина в аварии полностью лежит на водителе «Ниссана». Его машину занесло и выбросило на мою полосу. Не знаю, как он будет жить с таким грузом, ведь по его вине погибли дети».

Водитель внедорожника заявил, что в тот момент он установил на круиз-контроле своего авто скорость около 110 км/ч, не более того. Вместе с тем Белоглазов уверяет, что водитель «Ниссана» ехал с огромной скоростью и не справился с управлением.

Белоглазов также объяснил свое бегство с места ДТП. Дескать, сын и жена были сильно перепуганы, кроме того, они получили травмы в аварии, и нужно было срочно отвезти их в больницу. Да и он сам находился в шоковом состоянии. Сразу после ДТП он не решился посмотреть, что произошло с людьми в «Ниссане», поскольку думал только о том, как бы поскорее доставить близких к врачам. На вопрос правоохранителей, зачем он забрал с собой видеорегистратор, мужчина ответил, что его могли украсть, и потом он бы не доказал, что не виноват в жутком столкновении.

Белоглазов прошел медицинское освидетельствование на опьянение. Оно показало наличие в организме следов сердечных лекарств. Водитель «Тойоты» еще до освидетельствования заявил, что был трезв, но после аварии из-за стресса пил корвалол флаконами.