«САРАНСК» ВЫИГРАЛ КУБОК МОРДОВИИ,

По сложившейся десятилетиями доброй традиции финальный матч Кубка Мордовии состоялся в День физкультурника и, как всегда, стал его «главным блюдом». Пришедшие на стадион зрители наверняка не пожалели о зря потраченном времени. Посмотреть действительно было на что. Футболисты «Рузаевки» на равных бились с соперником, возглавляющим не только республиканский чемпионат, но и приволжское первенство. Более того, счет 2:1 держался едва ли не до последней секунды. Однако судьбу поединка, по сути, решил гол Максима Будникова, забитый в тот момент, когда казалось, что вожделенный трофей от «Рузаевки» уже никуда не денется.

«Оранжево-черные» открыли счет первыми и достаточно долго не позволяли «красно-белым» изобрести что-либо действенное в атаке. Однако перед самым уходом на перерыв Сергей Ювенко отчетливо дал понять, что отменное голевое чутье - одно из важнейших преимуществ высококлассного нападающего. Наряду с этим нельзя не отдать должное и «Рузаевке». Пропустив, как говорят в таких случаях, гол в раздевалку, во втором тайме команда из города железнодорожников не только не сбавила оборотов, но и снова заставила «Саранск» отыгрываться. Причем забили рузаевцы в потрясающем стиле! Сергей Ефремов сорвал «паутину» с верхнего угла ворот, филигранно исполнив штрафной удар.

Когда резервный судья поднял у себя над головой табличку с цифрой 4, шансы «Саранска» на то, чтобы сравнять счет, выглядели весьма призрачными. Но не тут-то было! 34-летний капитан Максим Будников оказался в нужное время в нужном месте (прямо по центру штрафной площади), принял мяч грудью и на ходу выбрал самое верное решение, пропихнув «пятнистого» в ближний угол. На виртуальном табло зажглись 2:2, и стало ясно, что в дополнительное время опытным рузаевцам, отчаянно сражавшимся все 90 минут (и даже больше), будет очень непросто противостоять куда более молодой команде. Так в итоге и вышло. Футболисты «Саранска», почувствовав, что соперники выложились по максимуму и утратили боеспособность, беспощадно соорудили еще пять голов.

Трудно, конечно, представить, но для Будникова Кубок Мордовии до минувшей субботы оставался неприступным трофеем. Большую часть карьеры Максим провел в профессиональных клубах (в том числе - в Премьер-лиге), а перед этим и после этого, в составе «Цементника» и МГУ соответственно, добиваться победы в данном турнире ему не доводилось. По особому поводу - наши отдельные поздравления главному герою матча!

Вообще же, если задаться вопросом, а случались ли прежде подобные разгромы в овертаймах, то вспоминается, прежде всего, финал Кубка Мордовии образца 2005 года. Тогда в решающем матче сошлись «Мордовия-2» и «Локомотив-ТРЗ». В основное время зрители голов не увидели, а вот в дополнительное - взятие ворот фиксировалось четырежды. И победа тоже, кстати, была на стороне тех, кто моложе. Итоговый счет - 4:0. Хет-триком отметился Александр Власкин, а еще один мяч записал на свой счет Николай Назаркин. 12 лет прошло, а события того финала свежи в памяти и сейчас…

«Любой финал всегда сложен. Ведь это всего один матч, в котором, собственно, все и решается. И побеждают в нем, как правило, те, кто лучше готов, - подчеркнул после завоевания титула главный тренер ФК «Саранск» Сергей Савочкин. - Нам, признаться, было очень непросто. Однако футбол тем и интересен, что он непредсказуем и до последних минут неизвестно, каким может быть счет. Мы верили в нашу победу даже тогда, когда со стороны могло показаться, что все потеряно. Важно было любыми способами восстановить равновесие. Ну а в дальнейшем взяли тем, что находимся в хороших физических кондициях. И конечный результат - это как раз плод той большой работы, которую мы проводим на протяжении всего сезона. Как будем праздновать?! Вы знаете, на это совсем нет времени. Синхронно участвуем в четырех турнирах, и плотный календарь не предоставляет возможности расслабиться. Завтра предстоит сыграть с МГУ, а уже в среду - не менее важный полуфинальный поединок Кубка МФС «Приволжье» с «Дзержинском-ТС». Но, безусловно, победа в Кубке Мордовии добавила положительных эмоций, и они помогут команде побыстрее восстановиться».

Упомянутый матч с «огаревцами» «Саранск» выиграл. И вновь забил семь мячей (см. статистический блок на соседней странице). Оформив дубль, нападающий «горожан» Илья Ермошкин сменил Дмитрия Савочкина («Спартак» Ковылкино) на вершине бомбардирского спора. Теперь в активе лучшего снайпера чемпионата Мордовии восемь точных попаданий, у племянника Сергея Савочкина - семь. Шесть раз огорчал вратарей Егор Дмитриев. По три мяча на данный момент забили сразу 9 футболистов - Павел Кульнин, Юрий Кутюшев, Сергей Ширшиков (все - ФК «Саранск»), Алексей и Сергей Ефремовы (ФК «Рузаевка»), Максим Кареньков («Спартак» Кв), Денис Задков (ФК «Плайтерра-Зубова Поляна»), Айрат Баймашев (МГУ) и Максим Баулин (ФК «Саранск»/МГПИ).