ВЛАДИСЛАВ ПОЛЯКОВ И ГРИША МЕЛИКЯН СЫГРАЮТ ЗА СБОРНУЮ ПРИВОЛЖЬЯ

С 16 по 25 августа столица Мордовии будет принимать финальный турнир Первенства России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов Российской Федерации и межрегиональных объединений федераций футбола РФС (игроки 2003 года рождения).

Медали оспорят 9 коллективов, сформированных из юных футболистов со всех уголков страны. В группе «А» сыграют: Московская область, Черноземье, Золотое Кольцо, Урал и Западная Сибирь, Москва, в группе «В» - Северо-Запад, Сибирь, Приволжье и ЮФО/СКФО. В составе сборной Приволжья будут выступать два футболиста «Мордовии-2003» - Владислав Поляков и Гриша Меликян.

РАСПИСАНИЕ ИГР

Групповой этап. 1-й тур (16 августа). 09.45. Черноземье - Урал и Западная Сибирь. 11.10. Торжественное открытие соревнований. 11.50. Золотое Кольцо - Москва. 13.30. Сибирь - ЮФО/СКФО. 15.15. Приволжье - Северо-Запад. 2-й тур (17 августа). 10.00. Московская область - Черноземье. 12.00. Урал и Западная Сибирь - Золотое Кольцо. 14.00. ЮФО/СКФО - Приволжье. 3-й тур (19 августа). 12.00. Северо-Запад - ЮФО/СКФО. 14.00. Золотое Кольцо - Московская область. 16.00. Москва - Урал и Западная Сибирь. 4-й тур (20 августа). 10.00. Сибирь - Приволжье. 12.00. Московская область - Москва. 14.00. Черноземье - Золотое Кольцо. 5-й тур (22 августа). 10.00. Москва - Черноземье. 12.00. Урал и Западная Сибирь - Московская область. 14.00. Северо-Запад - Сибирь.