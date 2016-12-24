ВЛАДИСЛАВ ПОЛЯКОВ И ГРИША МЕЛИКЯН СЫГРАЮТ ЗА СБОРНУЮ ПРИВОЛЖЬЯ

Подготовка к чемпионату мира по футболу вышла на финишную прямую
«Практически все объекты мундиаля мы должны сдать в эксплуатацию уже в текущем году, - сказал по результатам субботней инспекции ряда...
«Практически все объекты мундиаля мы должны сдать в эксплуатацию уже в текущем году, - сказал по результатам субботней инспекции ряда...
Житель Чамзинского районаобвиняется в надругательстве над 12-летней школьницей
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
Линейка продукции предприятия ныне состоит уже из 300 с лишним наименований
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
Пенсионный фонд бьет тревогу - в отделение ПФР по Республике Мордовия поступают многочисленные обращения о незаконном переводе их пенсионных...
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...