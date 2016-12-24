ЗАТЯЖНОЕ ТУРНЕ ПОЗАДИ

Спорт

Ничейным результатом завершилась встреча «Челябинска» и «Мордовии». Оба гола команды забили в первой половине матча. Как в предыдущем гостевом матче в Нижнекамске, в наши ворота влетел во многом шальной гол - после удара с дальней дистанции мяч угодил в ту точку, откуда отразить его было чрезвычайно сложно. Отыграться удалось во многом благодаря активным действиям Владислава Адаева. Получив передачу от Михаила Маркина, доморощенный хавбек выиграл борьбу сразу у трех защитников, и подоспевший на отскок Леонид Решетников аккуратным ударом положил «пятнистого» в угол. Пять очков с тройного выезда и ноль в графе «Поражения» - неплохой задел для дальнейшего движения вперед.

 

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

 

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Перед каждой игрой настраиваем ребят только на победу. И первый тайм наша команда провела достаточно качественно. Хорошо контролировали мяч, были подходы к воротам, были моменты, но, к сожалению, пропустили встречную атаку, и нам забили гол. После этого «Челябинск» сделал акцент на оборону, но еще до перерыва удалось сравнять счет. Ну а во втором тайме игра шла уже на встречных курсах, и шансы на то, чтобы выиграть, имели обе команды. В итоге - боевая ничья.
 
Михаил САЛЬНИКОВ, главный тренер ФК «Челябинск»:
- Потеряли или приобрели?! Однозначно здесь ответить невозможно. Наверное, все-таки в большей степени игра была равной. Первые 20-25 минут выглядели неплохо. Но потом с нами что-то произошло, и остаток тайма мы ощутимо проиграли. Причем такое имеет место быть уже второй матч подряд… Но потом, во втором тайме, вышли заряженными, снова имели неплохие моменты. Однако и у соперника были шансы склонить чашу весов в свою пользу. Поэтому, считаю, счет по игре. «Мордовия» - обученная команда с опытными исполнителями и по ходу сезона, думаю, обязательно прибавит. Пока ведь только начало чемпионата. Возможно, саранской команде трудно в том плане, что снова приходится играть в ПФЛ и, следовательно, многое начинать с нуля.

 

 

                       

 

 

 

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