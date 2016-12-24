ЗАТЯЖНОЕ ТУРНЕ ПОЗАДИ

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Ничейным результатом завершилась встреча «Челябинска» и «Мордовии». Оба гола команды забили в первой половине матча. Как в предыдущем гостевом матче в Нижнекамске, в наши ворота влетел во многом шальной гол - после удара с дальней дистанции мяч угодил в ту точку, откуда отразить его было чрезвычайно сложно. Отыграться удалось во многом благодаря активным действиям Владислава Адаева. Получив передачу от Михаила Маркина, доморощенный хавбек выиграл борьбу сразу у трех защитников, и подоспевший на отскок Леонид Решетников аккуратным ударом положил «пятнистого» в угол. Пять очков с тройного выезда и ноль в графе «Поражения» - неплохой задел для дальнейшего движения вперед.
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