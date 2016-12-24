ПЕРВЫЕ КОНТУРЫ НОВОГО СЕЗОНА

Хоккеисты «Мордовии» продолжают подготовку к новому сезону. На минувшей неделе подопечные Юрия Воробьева выезжали в соседнюю Пензу, где сыграли с «Дизелистом» (молодежкой «Дизеля»). Итог первого спарринга межсезонья - победа со счетом 4:3. В контрольном матче за Саранск сыграли четыре потенциальных новобранца, фамилии которых в настоящий момент держатся в секрете. Зато если взглянуть на роспись состава, который дается на официальном сайте клуба, можно понять, на какие позиции и в каких звеньях просматриваются загадочные новички.

Тем временем Федерация хоккея России утвердила состав участников и календарь Первенства ВХЛ на сезон-2017/2018. Старт в нем примут 9 команд (в алфавитном порядке): «Алтай» (Барнаул), «Кристалл» (Саратов), ХК «Мордовия» (Саранск), ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону), ХК «Тамбов» (Тамбов), ХК «Чебоксары» (Чебоксары), ХК «Челны» (Набережные Челны), «Юниор» (Курган) и «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил).

Как видим, в этом списке отсутствует серебряный призер предыдущего розыгрыша - смоленский «Славутич». Еще одна потеря для нашей лиги - самарский ЦСК ВВС. Но в отличие от днепровцев «летчики» сделали шаг вперед и теперь будут выступать не в первенстве (прежнее название - ВХЛ-Б), а в чемпионате ВХЛ.

Первенство ВХЛ будет проведено в три этапа. На первом из них команды сыграют между собой в два круга (со спаренными матчами). Всего на первом этапе, в срок до 24 декабря, каждый коллектив выйдет на лед 32 раза. Далее календарь для клубов будет составлен согласно занятым местам. Таким образом, общая дистанция «регулярки» будет насчитывать 48 игр. На стадии «плей-офф» борьбу за Кубок Федерации продолжат восемь команд из девяти. Наиболее высокий номер посева скрестит клюшки с наименьшим и т.д. Полуфинальная и финальная серии будут проходить до четырех побед (максимальное число матчей - семь). В матче открытия сезона, 15 сентября, наша «Мордовия» (действующий бронзовый призер) примет в Саранске ХК «Ростов» (действующего чемпиона).

Контрольный матч

«ДИЗЕЛИСТ» Пенза -

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

Шайбы: 0:1 - Бадрутдинов, Ахметзянов (11:19), 0:2 - Цыпнятов (Дубинин, Бельский, 19:32, +1), 1:2 - Шалатов (Пушенко, 35:44), 1:3 - Юнышев (Бадрутдинов, 42:44), 1:4 - Дубинин (Саразов, Швейкин, 43:55, +1), 2:4 - Чумаков (Колесников, Колмыков, 58:46, +1), 3:4 - Колесников (Чумаков, Колмыков, 59:48).

ХК «Мордовия»: Скатов (Попков), Брыкин - Бельский, игрок на просмотре - Саразов - Дубинин, Цицаров - Саетов, Абозин - Швейкин - игрок на просмотре, игрок на просмотре - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Блохин, Цыпнятов - игрок на просмотре - Закурин. Главный тренер - Юрий Воробьев.

9 августа. Пенза. СЗК «Дизель-арена».