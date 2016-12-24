ПЕРВЫЕ КОНТУРЫ НОВОГО СЕЗОНА

«Бокс - это искусство, все остальное - это спорт!»
Ветеран мордовского бокса - о допинге, воспитании молодого поколения и профессиональном спорте
Ветеран мордовского бокса - о допинге, воспитании молодого поколения и профессиональном спорте
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
На минувшей неделе Владимир Волков сообщил, что сейчас рассматривается список возможных претендентов на пост представителя региона в...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Линейка продукции предприятия ныне состоит уже из 300 с лишним наименований
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
«Практически все объекты мундиаля мы должны сдать в эксплуатацию уже в текущем году, - сказал по результатам субботней инспекции ряда...