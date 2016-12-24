ШИРОБОКОВ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА В ЛОНДОНЕ

Спорт

 

18-летний воспитанник мордовской школы спортивной ходьбы Сергей Широбоков дебютировал на турнире топ-уровня и с ходу добился серебряной награды мирового чемпионата. В 2015 году уроженец лесной удмуртской деревушки Малая Ита (с населением чуть больше полусотни человек и всего одной улицей) становился победителем юношеского чемпионата мира. В 2016 году стал самым молодым в истории чемпионом России. И вот теперь в его коллекции - новый значительный успех. На сей раз высочайшего уровня.
«Тренеры дали мне установку, по которой я и шел. Тактика была простая: сцепить зубы и держаться в лидирующей группе, вперед не выходить, а уже на 19 и 20 километрах максимально прибавлять, - рассказал после финиша журналистам российской прессы новоиспеченный триумфатор. - Особые слова благодарности хочется выразить моим тренерам, которые внесли ощутимый вклад в подготовку к турниру. Моя медаль - это, прежде всего, плод общекомандной работы. Тема допинга?.. Признаться, после того как получил допуск до международных стартов, подумалось, что допинг-офицеры будут чуть ли не ночевать у меня в номере. Но ничего такого не было. Может, поняли, наконец, что в этом давно нет смысла. В мою пользу говорят допинг-пробы. Уже сбился со счета, сколько раз нас проверяли. Наша сборная сдала столько проб, сколько остальным командам и не снилось. Если честно, опасался, что меня могут поддавливать судьи. Особенно после того, как сняли с дистанции Клавдию Афанасьеву. Но, к счастью, обошлось, и никаких вопросов по технике ходьбы не было. Когда на трассе становилось тяжело, говорил себе: «Не смей сдаваться! Ты страдаешь не только за себя, но и за всех тех, кого пока не допустили». Если бы в Лондон поехали наши скороходы-марафонцы, ребята-«двадцатники» и девчонки - наград было бы намного больше. В этом нисколько не сомневаюсь. Новые цели?.. Выиграть две-три Олимпиады! Если заходы на 20 и 50 километров будут проводиться в разные дни, попробую ходить и там, и там».
 
ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2017
(13 августа, Лондон, Великобритания)
СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА. Мужчины, 20 км. 1. Эйдер Аревало (Колумбия) - 1:18:53. 2. Сергей Широбоков (Россия) - 1:18:55. 3. Кайо Бонфим (Бразилия) - 1:19:04. 4. Лебоганг Шанже (Южная Африка) - 1:19:18. 5. Кристофер Линке (Германия) - 1:19:21. 6. Дэйн Бирд-Смит (Австралия) - 1:19:28. 7. Кайхуа Ванг (Китай) - 1:19:30. 8. Альваро Мартин (Испания) - 1:19:41. 9. Альберто Мескуа (Испания) - 1:19:46. 10. Мигель Анхель Лопес (Испания) - 1:19:57. 11. Исаму Фуджисава (Япония) - 1:20:04. 12. Артур Бржозовский (Польша) - 1:20:33.
Женщины, 20 км. 1. Цзяюй Янг (Китай) - 1:26:18. 2. Мария Гвадалупе Гонсалес (Мексика) - 1:26:19. 3. Антонелла Пальмизано (Италия) - 1:26:36. 4. Эрика Де Сенабра (Бразилия) - 1:26:59. 5. Сандра Аренас (Колумбия) - 1:28:10… Клавдия Афанасьева дисквалифицирована.

 

 

                       

 

 

 

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