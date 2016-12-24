Выбросилась с 7-го этажа после изнасилования?

Преступление, произошедшее 13 августа на Светотехстрое, повергло горожан в шок. Утром во дворе дома № 1 по улице Веселовского на земле было обнаружено обнаженное тело 20-летней сотрудницы колл-центра Екатерины Сыряминой. Девушка лежала на траве на спине, на ней не было ни клочка одежды. Было очевидно, что она получила серьезные травмы при падении с высоты. Жители дома срочно позвонили в «скорую помощь», пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось, она получила травмы, не совместимые с жизнью. А позже выяснилось, что девушка была изнасилована. По подозрению в половых преступлениях был задержан 23-летний житель Саранска Алексей Кашицин.

Договорились о встрече в интернете

Уроженка поселка Чамзинка Екатерина Сырямина приехала в Саранск несколько лет назад. Здесь она окончила Саранский электромеханический колледж и решила остаться в столице Мордовии, снимала квартиру на Химмаше и трудилась в колл-центре одной из местных компаний. Что связывало Екатерину с шабашником Алексеем Кашициным? У молодых людей была общая знакомая. Алексей и Екатерина познакомились в компании примерно в декабре прошлого года. Кашицина и Сырямину связывали дружеские отношения, но в основном они общались через социальные сети.

12 августа Екатерина в компании подруг прогуливалась по центральной части города, когда на телефон в социальной сети получила сообщение от Кашицина. Парень предложил девушке вместе провести время. Сырямина отказываться не стала, молодые люди встретились на улице в Пролетарском районе города.

Вечером Алексей предложил продолжить общение в квартире его бабушки, благо ключи от жилища у него имелись, а родственница уехала в деревню. У подъезда Кашицин и Сырямина встретили соседа по дому по имени Евгений. Алексей предложил и ему присоединиться к их компании, взять спиртного, посидеть, пообщаться. Более того, Кашицин позвонил еще и своему дяде, которого также пригласил на посиделки. Оба гостя присоединились к компании. Пиво и водка во время застолья текли рекой. Ближе к часу ночи гости засобирались, первым отправился домой сосед, немногим позже из квартиры ушел и дядя Алексея.

Девушка, не выдержавшая издевательств, решила наложить на себя руки

По одной из версий, далее события развивались следующим образом. Оставшись наедине с девушкой, Алексей стал приставать к ней и потребовал близости, однако Екатерина отказала знакомому. Тогда кавалер добился своего силой. Кашицин измывался над жертвой как только мог, проявляя сексуальную фантазию. Под утро девушка, не выдержавшая издевательств, решила наложить на себя руки и бросилась с балкона седьмого этажа.

Утром 13 августа Алексей Кашицин был задержан. По словам правоохранителей, подозреваемый в изнасиловании был пьян. Освидетельствование парня проводилось уже вечером около 18 часов. Но даже почти сутки спустя в его крови было обнаружено 0,5 промилле алкоголя.

Долгое время правоохранители не могли проникнуть в квартиру № 122 на седьмом этаже. Алексей забаррикадировался внутри и не желал открывать дверь, ее пришлось взламывать специалистам. Во время осмотра квартиры следователи обнаружили одежду Екатерины Сыряминой. Примечательно, что соседи по дому и многочисленные комментаторы в социальных сетях утверждали, будто одежду жертвы Кашицин вынес из дома и выбросил в мусорный контейнер, который находится через дорогу. Как выяснилось, эти утверждения оказались лишь домыслами.

Кашицин отказался давать показания

Тем временем эксперты провели вскрытие и исследование тела погибшей и выяснили, что перед смертью она была изнасилована, а также подверглась насильственным действиям сексуального характера. Казалось бы, отпираться при таких обстоятельствах бессмысленно. Но Кашицин принял решение молчать. Воспользовавшись своим конституционным правом, Алексей отказался от каких-либо показаний.

Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Мордовии по факту гибели 20-летней жительницы республики возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия» и «Насильственные действия сексуального характера». Алексею Кашицину грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление мотива и обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

«За то, что он натворил, его самого надо было с балкона выкинуть!»

«Девушка упала с 7-го этажа, - показывают на застекленный балкон-цветочницу женщины у дома № 1 по улице Веселовского. - Там еще окно открыто. До сих пор находимся в шоке от того, что произошло в нашем доме. Обнаженную девушку нашли в 6.45 соседи. Она еще дышала. Минут через 15 подъехала «скорая», ее положили на носилки и увезли в больницу. Потом мы узнали, что она скончалась. Эту девчонку мы видели здесь впервые, да и то недолго. Жалко ее. Симпатичная, молодая. Говорят, что девушка приехала из Чамзинского района, но работала в Саранске и снимала квартиру на Химмаше.

В то утро в нашем дворе было около десятка полицейских машин, всех нас опрашивали, выясняли, кто что знает. Сами правоохранители с нами не откровенничали, мы спрашивали, как и что произошло, но в ответ слышали: «Ничего рассказать не можем - тайна следствия!». Пока только знаем, что ее изнасиловали, а потом либо выбросили с балкона, либо она сама выпрыгнула.

В квартире, где все произошло, в тот момент был внук нашей соседки Алексей Кашицин. Он долго не открывал дверь полицейским, из деревни вызвали бабушку. Женщина срочно приехала домой на такси. Она попыталась открыть дверь своим ключом - безрезультатно, та была заперта изнутри. Людям в форме ничего не оставалось, как вызвать специалистов, и те с помощью специальных инструментов вскрыли дверь. Полицейские вывели из квартиры только одного человека - это был Кашицин. В каком он был состоянии, толком никто не разглядел, его быстро вывели из подъезда в наручниках, оперативно посадили в машину и тут же увезли. Зря они его задерживали. За то, что он натворил, его самого надо было с балкона выкинуть!

Еще говорят, что парень одежду изнасилованной девушки вон в те мусорные контейнеры, что через дорогу, выбросил, видимо, думал таким образом замести следы». (Еще раз отметим, что по поводу выброшенной в мусорный контейнер одежды представители Следственного комитета РМ информацию опровергли, назвав ее слухами.)

«Бабушка на лето в деревне, а он дубликат ключей от ее квартиры сделал»

«Бабушка Алексея на лето уезжает в деревню в Большеберезниковский район, по-моему, в село Найманы. Соседка из 122-й квартиры летом приезжает в Саранск только для того, чтобы получить пенсию. Время от времени в квартире появлялся ее внук Алексей Кашицин. Как-то раз ночью он позвонил в домофон и попросил открыть дверь: «Сказал, откройте, я к бабушке иду!». Я ему не открыла, - признается одна из соседок. - Бабушка ключи ему не доверяла, но он, видимо, по-тихому от нее сделал дубликат и водил в квартиру компании и девушек… Еще в тот же день соседа нашего Евгения забрали в полицию, правда, уже отпустили. Он вместе с ними выпивал. Единственное, что сказал, сосед, так это то, что Алексей довел девушку до такого состояния, что она сама бросилась с балкона.

Алексея мы видели здесь нечасто. По разговорам, парень якобы даже учился в институте в свое время, но так и не окончил, отчислили, отправился служить в армию. Пару лет назад демобилизовался. Официально нигде не работал, зарабатывал неофициальными шабашками. По отзывам людей, когда он выпивал, то становился агрессивным. Может быть, это сказалось? Знаем, что его родители вместе не живут, мать проживает на Светотехстрое. От бабушки знаем, что Алексей единственный ребенок в семье».

Судя по фотографиям, записям и группам в социальных сетях, Алексей Кашицин увлекался спортом, занимался боксом, следил за боями без правил, а также являлся фанатом футбольного клуба ЦСКА. А еще был поклонником творчества Сергея Есенина.

«Вы зайдите к его бабушке, она была дома, - рекомендуют соседи по дому. - Правда, вряд ли она вам что-то новое расскажет, ее же в тот момент дома не было».

Журналисты «ВС» поднялись на 7-й этаж, но женщина на звонки не реагировала и дверь не открыла.

«На 7-м этаже в том крыле дома, где все это произошло, из соседей практически никого не было, - продолжают жильцы дома № 1 по улице Веселовского. - Кто-то там не живет, а многие по выходным за город уезжают. Вообще в нашем доме таких компаний много, кто квартиры снимает, кто в гости ходит, не поймешь, кто свой, а кто чужой. Гуляют день и ночь. Вот посмотрите на них (показывает на трех помятых парней, заходивших в подъезд с авоськами, полными пива), день и ночь пьют. Ходят тут, пьянствуют. Сейчас полицию вызовем! (Товарищи с пивом, не обращая внимания на женщин, молча прошмыгнули в подъезд.) Каждый день пьют, ругаются, дерутся, а потом бросают друг друга с балконов!».

«Боюсь представить, что она пережила перед смертью, кошмар!»

В социальных сетях горожане активно обсуждают резонансное преступление:

- Я живу в этом доме. Знаю, что девушка с какими-то бухими мужиками гулять пошла. Они её изнасиловали и выкинули с седьмого этажа. Сейчас на лавочках бабки только это происшествие и обсуждают.

- Девушка из Чамзинки, в Саранске квартиру снимала... А в тот день пришла в гости к знакомому. Это одногруппница моей подруги.

- Это моя подруга, она приехала в гости отдохнуть в субботу! Парень теперь сядет, пить надо меньше.

- Этот парень 4 часа дверь полиции не открывал. Он сам был голый, когда его взяли.

- Полиция еще и соседа задержала, правда, его уже отпустили. Он ушёл из этой компании примерно в час ночи. В квартире присутствовал ещё родственник Алексея Кашицина.

- Милое создание, совсем еще дитя, наивная доверчивая девушка, к сожалению, попала в руки ублюдкам.

- Девушку очень жаль, на фото такая молодая, жить еще и жить.

- Боюсь представить, что она пережила перед смертью, кошмар!

- В этом доме кто только не живет, ходят кому не лень, алкашня и наркоманы. Порой страшно в подъезд заходить. Половину квартир сдают, я сама живу в этом доме и не знаю своих соседей, кроме бабушек, которые у подъезда сидят.

Р.S. Во вторник вечером, когда номер сдавался в печать, в Пролетарском суде избиралась мера пресечения Алексею Кашицину. После того как в отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по особо тяжким статьям, суд ожидаемо заключил его под стражу сроком на два месяца. Подробности ареста Алексея Кашицина читайте в следующем номере «ВС».

Алексей НИКОЛАЕВ



