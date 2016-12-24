Швейную компанию оштрафовали на 1 миллион рублей за «откат» начальнику колонии

Мировой судья в Зубово-Полянском районе оштрафовал «Швейную компанию ПИК» за «откат» бывшему начальнику колонии № 13 УФСИН РФ по РМ Дмитрию Нецкину. По информации прокуратуры РМ, представитель «Швейной компании ПИК», действуя в интересах данной коммерческой организации, предоставил бывшему начальнику колонии № 13 незаконное вознаграждение - 174 тысячи рублей. Деньги предназначались за обеспечение бесперебойного процесса производства швейной продукции в руководимом им учреждении, а также реализации швейной продукции в пользу «Швейной компании ПИК».

Прокурор республики возбудил в отношении «Швейной компании ПИК» дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам рассмотрения административного производства постановлением мирового судьи «ПИК» оштрафовано на 1 миллион рублей. Судебное решение в законную силу не вступило.

В апреле 2016 года Зубово-Полянский районный суд признал бывшего начальника колонии виновным в получении взятки. С ноября 2013-го по сентябрь 2014 года Дмитрий Нецкин получал откаты за заключение договоров купли-продажи швейной продукции, а также обеспечение бесперебойного процесса её пошива и отгрузки с несколькими коммерческими фирмами. При этом коррупционная «благодарность» доходила до 20 процентов от стоимости пошива. Деньги Нецкин получал через посредника. Во время очередной передачи 1 млн рублей начальник колонии был задержан. Позже следователи возбудили в отношении Нецкина уголовное дело по дополнительным эпизодам получения взяток на общую сумму около 700 тысяч рублей. Эта сумма - откаты от представителей московских коммерческих организаций за реализацию готовой швейной продукции и спецодежды. Общая сумма взяток составила около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Суд приговорил Дмитрия Нецкина к 11 годам колонии и 50 миллионам рублей штрафа.