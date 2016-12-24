Швейную компанию оштрафовали на 1 миллион рублей за «откат» начальнику колонии

Каждая третья российская лампочка производится на «Лисме»
Линейка продукции предприятия ныне состоит уже из 300 с лишним наименований
Линейка продукции предприятия ныне состоит уже из 300 с лишним наименований
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
Пенсионный фонд бьет тревогу - в отделение ПФР по Республике Мордовия поступают многочисленные обращения о незаконном переводе их пенсионных...
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Ветеран мордовского бокса - о допинге, воспитании молодого поколения и профессиональном спорте
«Практически все объекты мундиаля мы должны сдать в эксплуатацию уже в текущем году, - сказал по результатам субботней инспекции ряда...
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева