Навальных «много», Россия - одна: управлять ею должен достойный!

До выборов Президента России остается менее восьми месяцев. Они пролетят незаметно. И несмотря на то, что действующий руководитель государства пока так ничего конкретного и не сообщил согражданам о своем решении баллотироваться на следующий срок, оппозиция тем временем уже вступила в борьбу. Оппозиционеры, спящие и видящие себя в кресле первого человека страны, изворачиваются как могут. Для таких персон главное сейчас - привлечь внимание к себе любимому. Поэтому в ход идет все - от тривиального до парадоксального.

Громче всех о своем желании стать «главным по тарелочкам» сейчас кричит, пожалуй, оппозиционер Алексей Навальный. Надрывается вместе со своей командой, костяк которой составляют так называемые хипстеры, не имеющие ни выраженной идеологии, ни обоснованного мнения, ни элементарного желания (не говоря уже про умение) участвовать в социальной жизни. Это обеспеченная городская молодежь, которая очень далека от патриотизма и связанных с ним таких понятий, как родина, честь, совесть, мораль, труд и справедливость. Оттого и невдомек им, что не имеет ни малейшего морального права выдвигаться на должность высшего должностного лица государства человек, который: А - нечист на руку, Б - ограбил свой же народ, В - официально признан судом вором. Нарушивший закон не может быть его гарантом!

Но почему-то это разумеют не все. Например, не понимают те, кому просто «скучно» жить в режиме, сложившемся в стране. Речь идет об участниках оппозиции Навального, выражающей свое несогласие с существующим в России строем странным образом: то жалкими «молчаливыми» прогулками, то малочисленными митингами, а то и вовсе до глупости смешными акциями. Пожалуй, только недалеким людям может прийти в голову такая несуразная нелепость: заказывая кофе, называть себя Навальным. То, что оппозиционеры продемонстрировали, у нормальных людей, кроме иронии, усмешки да еще и желания покрутить у виска, ничего не вызвало. «Впечатляет», что интеллекта у сторонников Навального хватило лишь на глупую рисовку сначала друг перед другом, а затем перед пользователями ютюба. Каждый из участников клипа в кофейне «Старбакс» (кстати, активно поддерживающей гомосексуалистов всего мира) фактически «подписался» под лозунгом «Власти не понимают: Навальный - это каждый из нас». Но при этом ни один из таких вот «МногоНавальных» даже не задумался, что, уподобляясь оппозиционеру, он соглашается с тем, что его, как и Навального, можно назвать уголовником и вором. Как говорится, подобные поддерживают подобных. Так было и будет всегда.

Теперь, собственно, о понимании «навальности». Что значит, власти не понимают?! Вот власти-то как раз, а вместе с ними и все адекватные люди страны отчетливо понимают, кто такой Навальный, чего он добивается и как нелепы и смехотворны действия его оппозиции, упорно проталкивающей своего «героя» во власть. Ну не дорос он еще до управления страной. Слабоват! Нет там ни подобающих знаний, ни должного опыта, ни нужной харизмы. Все надуманно и наигранно. Сплошные рисовки. Но сам Навальный, не стесняясь своего уголовного прошлого, ретиво рвется на «трон», не желая признавать, что по закону он этого делать не может и не должен.

Благо что в России у подавляющего большинства все же присутствует здравый ум. И здравомыслящие люди по поводу оппозиции имеют свое мнение, а потому разделяют и поддерживают совершенно иной лозунг, в противовес оппозиционному: «Навальный никогда не должен стать кандидатом в президенты!». Потому что не имеет на это ни морального, ни законного права. Навальных «много», Россия - одна: управлять ею должен достойный!