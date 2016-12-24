Картина «маслом»

Вмешательство США в дела других государств сейчас, пожалуй, уже мало кого удивляет. Впрочем, как и инструменты, изощренно подбираемые для этого. Выбор многогранен. Все зависит от страны, в жизнедеятельность которой у американцев возникло желание внести свои коррективы. Где-то сразу же применяются схемы и технологии жесткого вида, а где-то предусмотрительно делаются робкие и осторожные шаги. Как, например, в странах Прибалтики, где русскоязычное население совсем недавно незаметно стало потребителем информации, дозированно выдаваемой американцами в рамках сформированного антироссийского информационного поля.

Сейчас на постсоветском пространстве проживает немало русскоязычного населения. Учитывая, что Соединенные Штаты Америки к России «неравнодушны» уже много лет, а их желание покорить и сломить великую державу так до сих пор и остается просто желанием, они ради своей цели вынуждены искать новые пути и все более изощренные способы.

Доподлинно известно, что для США Россия является объектом враждебной пропаганды, и Штаты добиваются, чтобы таковым она стала и для других стран. В связи с этим у американцев родилась «задумка» - дерусифицировать бывшие страны СССР и СНГ.

То, что произошло вследствие апробации такой вот технологии на Украине, уже давно известно: сначала были нападки на сам русский язык, затем массовое табу на русскоязычные СМИ, а в итоге последовал запрет даже на социальные сети в интернете. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что без приложения «руки» США здесь явно не обошлось.

А теперь вот мы наблюдаем следующий шаг Америки на пути к мечте - «подмять» Россию. США загорелись желанием добиться глубокого влияния на русскоязычные диаспоры в странах Прибалтики. Первым делом решили изучить их политические настроения. Занялся этим без уточнения конечных целей опроса Американский центр изучения общественного мнения Pew Research Center. На сегодняшний день эта организация уже провела опросы в Латвии, Эстонии и на Украине. Результат исследования таков: этнические русские в Прибалтике и на Украине придерживаются мнения, что сильная Россия необходима, чтобы сбалансировать влияние Запада, а также считают, что историческая родина должна защищать русских независимо от того, в какой стране мира они сейчас проживают.

Так для чего же был проведен опрос такого плана? Ответ логичен: выяснив настроение, найти подход к русским, предложить что-то из того, что сближало бы их с исторической родиной, дать нечто очень желаемое, обеспечить финансирование и, наконец, ввергнуть в зависимость, а затем создать ситуацию из разряда «долг платежом красен».

Схемы здесь могут использоваться самые разные. Про одну уже стало известно. Госдеп США планирует выделить деньги на финансирование «независимых» СМИ, целевой аудиторией которых является русскоязычное население Литвы, Латвии и Эстонии. Каждому прошедшему отбор информационному каналу будет выделен американский грант в размере не менее трех миллионов долларов.

В условиях, когда ситуация со СМИ на русском языке в странах Прибалтики крайне сложна, этот шаг местным русскоязычным населением может быть воспринят достаточно позитивно. Потому что читать и слушать информацию на родном языке гораздо приятнее и желаннее, чем на иностранном. Только вот что последует дальше?! Поразмышляем…

Вслед за этим может быть нагнетание обстановки, проталкивание антироссийской идеологии, формирование отношения к России как к «агрессору», но одновременно оказание поддержки националистическим и другим деструктивным силам, действующим в Российской Федерации.

В любом случае всякое действо в этого вида информационной борьбе будет использовано исключительно против России. Даже не вникая глубоко, очевидно, что, по сути, это определенная часть американской программы по демонизации всего русского. Не стоит даже сомневаться, что для достижения своей цели американцы будут продолжать использовать уже существующие факты, но намеренно сильно искаженные, чтобы на выходе получить такой демонизированный продукт, который бы сеял и укреплял в подсознании людей образ России как государства-«агрессора». У человека, адекватно воспринимающего общественные процессы, такое противоречие может вызвать душевный дискомфорт. Поэтому подобным нападкам и очернениям Россия должна умело противостоять, используя свои информационные фильтры, ресурсы и инструменты открытой пропаганды.