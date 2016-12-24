1 августа на Лыжно-биатлонном комплексе состоялся открытый чемпионат органов безопасности России «Азимут-Х», посвященный памяти сотрудников ФСБ России майора В.И. Ненюкова и старшего лейтенанта Е.А. Клюкина, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Кроме того, в соревнованиях участвовали коллективы физической культуры Республики Мордовия в зачет Спартакиады Мордовского республиканского совета «Динамо». Мероприятие открывали заместитель начальника УФСБ РФ по РМ полковник Валерий Шкарин, представители центрального аппарата ФСБ России, органов республиканской власти. Спортсмены преодолевали дистанцию в лесном массиве Ленинского района Саранска протяженностью 6,5 километра. Ориентируясь по карте, они должны были отметиться на 17 контрольных пунктах. Всего турнир собрал около 100 спортсменов, среди которых - мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и перворазрядники.

Впервые данные соревнования были организованы в августе 2006 года по инициативе офицерского собрания УФСБ России по Республике Мордовия, Мордовского республиканского совета «Динамо» и дали хороший импульс в развитии в органах ФСБ России такого прикладного вида спорта, как спортивное ориентирование. События двух последних десятилетий требуют повышения готовности сотрудников спецслужб и правоохранительных органов к действиям в условиях незнакомой пересеченной местности. В связи с этим руководство ФСБ России приняло решение о проведении в системе органов безопасности чемпионатов по прикладным видам спорта.

Открытый чемпионат органов безопасности России по спортивному ориентированию проводился в 12-й раз, и в нем приняли участие 11 команд территориальных органов безопасности и 8 коллективов физической культуры Мордовской республиканской организации «Динамо».

Результаты соревнований по спортивному ориентированию среди команд ФСБ России (в командном первенстве среди 11 команд): 1 место - УФСБ России по Республике Мордовия; 2-е место - УФСБ России по Нижегородской области; 3-е место - УФСБ России по Пермскому краю.

Результаты соревнований по спортивному ориентированию среди коллективов физической культуры Республики Мордовия в зачет спартакиады «Динамо» (в командном первенстве среди 8 команд правоохранительного блока Мордовии): 1-е место - УФСБ России по Республике Мордовия; 2-е место - отдел Росгвардии РФ по РМ; 3-е место - ЦССИ ФСО РФ по РМ.