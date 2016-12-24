РЕВ МОТОРОВ И ЖГУЧИЙ АСФАЛЬТ

В минувшую субботу, 5 августа, Советская площадь Саранска принимала гостей и участников первого этапа открытого первенства Мордовии. Соревнования проводились Ассоциацией автомобильного спорта РМ при содействии Министерства спорта и физической культуры РМ, Администрации городского округа Саранск и партии «Единая Россия».

Жгучий асфальт мордовской столицы покоряли более 30 гонщиков из Саранска, Пензы, Заречного, Энгельса и Балакова. Первенство проводилось в командном и пяти классах личного зачета. Увлекательные гонки собрали значительное количество любителей автоспорта. В ходе непредсказуемой борьбы победителями и призерами стали следующие спортсмены.

Личный зачет. Класс «Пионер». 1. Артем Бердянский (Балаково). 2. Роман Пак (Пенза). 3. Олег Савинов (Саранск). Класс «Национальный-1». 1. Виктор Дорожко (Балаково). 2. Максим Безруков (Пенза). 3. Анатолий Пасниченко (Заречный). Класс «Кадет». 1. Михаил Каштанов (Саранск). 2. Михаил Пресняков (Балаково). 3. Александр Толкачев (Заречный). Класс «Национальный 2 - Стандарт». 1. Илья Пронин (Саранск). 2. Евгений Коротков (Заречный). 3. Иван Бутаев (Пенза). Класс Open. 1. Роман Бражников (Балаково). 2. Алина Богомолова (Балаково). 3. Андрей Авдонин (Пенза).

Командный зачет. 1. ЦДО Балаково (тренер - В.Н. Богомолов). 2. РОО «Ассоциация автоспорта РМ» Саранск (тренер - Евгений Петрович Малышев). 3. ЦДТТ Заречный (тренер - П.В. Пасниченко).

Специальные индивидуальные призы от партии «Единая Россия»: Алина Богомолова (Балаково) и Михаил Каштанов (Саранск).