АЛЕКСАНДР МЕНЬКОВ - ЧЕТВЕРТЫЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ЛОНДОНЕ

В республике ещё более сотни населённых пунктов обеспечат оптоволоконной связью
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
Свадьба 28-летнего Алексея и 23-летней Елены Ведяшкиных запомнится им на всю жизнь. В ходе празднования невесту и гостей мероприятия из ружья...
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
Линейка продукции предприятия ныне состоит уже из 300 с лишним наименований
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»