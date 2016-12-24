АЛЕКСАНДР МЕНЬКОВ - ЧЕТВЕРТЫЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ЛОНДОНЕ

Всего шести сантиметров не хватило россиянину Александру Менькову для того, чтобы войти в число призеров лондонского чемпионата мира. С результатом 8,27 в первой попытке один из лидеров нашей национальной сборной, представляющий интересы республиканской КСШОР, находился на второй позиции, затем на третьей. Однако следующие пять попыток откровенно не удались, что было на руку конкурентам.

Было заметно, что легкоатлета, выступающего в нейтральном статусе, что-то определенно беспокоит, и как выяснилось после соревнований, это были боли в паху. В итоге золотую медаль в прыжках в длину завоевал 26-летний лидер мирового сезона Луво Маньонга из ЮАР. Результат победителя составил 8 метров 48 сантиметров. Год назад он был вторым на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и тогда чемпион Африки выступил куда хуже, прыгнув всего на 8,37. Вообще же, в году текущем Маньонге удавался прыжок на 8,65, что является его личным рекордом. Лучшее достижение Менькова, напомним, 8 метров 56 сантиметров. Именно этот результат принес Саше победу на чемпионате мира в Москве в 2013 году. Для сравнения назовем результаты Менькова на других мундиалях: 2009 год (Берлин, Германия) - 7,72 (32-е место), 2011 год (Тэгу, Южная Корея) - 8,19 (6-е место), 2015 год (Пекин, Китай) - 8,02 (6-е место). Серебряный призер Лондона-2017 американец Джаррион Лоусон добился результата 8,44, обладатель «бронзы», еще один южноафриканец Рушвал Самааи, прыгнул на 8,32.

«Понятно, что и Саша расстроился, и мы расстроились. Обидно, но это спорт. Несмотря на пять попыток заступа, считаю, что он выступил достойно, - дал свой комментарий к выступлению старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров. - Однако четвертое место в столь солидной компании можно назвать несомненным успехом. Хотя бы учитывая то обстоятельство, что Меньков два года не выступал за рубежом. Сейчас он попал в горнило чемпионата мира, прекрасно себя вел, но, видимо, очень хотел победить, разбегался мощнее и быстрее, как следствие - заступы. После пятой попытки я подумал, что Саша выиграл, но и ее, к нашему сожалению, не засчитали».