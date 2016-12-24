ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ВЫИГРАЛ «САНТЕХНИК»

«Задача - сделать нашу скорую помощь лучшей в России»
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Житель Чамзинского районаобвиняется в надругательстве над 12-летней школьницей
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на примере одной из поликлиник города Кирова ознакомился с ходом реализации федерального...
Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов на минувшей неделе рассказал представителям республиканских СМИ об итогах работы...
Свадьба 28-летнего Алексея и 23-летней Елены Ведяшкиных запомнится им на всю жизнь. В ходе празднования невесту и гостей мероприятия из ружья...