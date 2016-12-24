ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ВЫИГРАЛ «САНТЕХНИК»

Спорт

 

Подошло к концу первенство городского округа Саранск среди любительских команд предприятий и коллективов. Позади остались семь туров, в ходе которых участники турнира демонстрировали искрометную борьбу, не жалея ни себя, ни соперников. Судьба чемпионства, на которое претендовали «Сантехник» и «Горремдорстрой», решилась в заключительном матче. Между тем «бронзу» сенсационно завоевали дебютанты городских соревнований - команда с шутливым названием «Зер-Гуд».
В главном поединке турнира дублем отметился Дмитрий Савочкин. Именно он открыл счет в первом тайме, убежав с центра поля и обыграв двух защитников. В самом начале второй половины матча в верховой борьбе столкнулись Андрей Догадин и Игорь Пупыкин, после чего обоим пришлось продолжать играть с перебинтованными головами. 
Многое предопределил второй гол. Подача с корнера пришлась в центр штрафной площади, где Александр Цветков «взлетел» выше всех и парашютом направил пятнистого в дальний угол. Мяч упал за линию ворот, проследовав по весьма непредсказуемой траектории, и даже лучший голкипер первенства Александр Шунин в этой ситуации оказался бессилен. «Горремдорстрой» настойчиво пытался отыграться, но время матча стремительно близилось к концу и стало ясно, что шансы на первое место растаяли. 
Результат 2:0 держался практически до эндшпиля. Казалось, все так и закончится. Однако на самом флажке «Сантехник» умудрился забить еще столько же. До крупного счет довел племянник Сергея Савочкина, отправив мяч в цель с угла вратарской. А в компенсированные минуты Михаил Якушкин исполнил штрафной так, что все ахнули. После несильного, но очень точного по исполнению удача мяч оказался в ближней «девятке». Неожиданно итогом противостояния двух сильнейших команд турнира стали внушительные 4:0. 
«С каждым годом конкуренция в городском первенстве растет, - отметил после вручения победного кубка капитан «Сантехника» Андрей Догадин. - Турнир постепенно прирастает новыми командами, которые хорошо себя проявляют. Редкий раз обходится без борьбы, и зачастую все может решить одно-единственное удачное действие. Еще один положительный момент - увеличение числа болельщиков, которые создают теплую обстановку вокруг происходящего на поле. Про свой коллектив скажу, что с большей его частью мы играем вместе далеко не первый год, а почти целое десятилетие. Каждый знает, что ему делать на поле. Выходим, чтобы биться друг за друга».
Индивидуальных призов помимо упомянутого выше Шунина были удостоены Олег Федотов («Горремдорстрой»), Дмитрий Асейкин («Сантехник») и Даниил Аросланкин («Зер-Гуд»). Фоторепортаж с торжественного награждения смотрите на паблике «Футбол Мордовии» в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

                       

 

 

 

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