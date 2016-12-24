АЛЕКСЕЙ ЮФКИН - ЧЕМПИОН РОССИИ, НАТАЛЬЯ ГРИШИНА - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР

В Чебоксарах отшумел очередной чемпионат России. Республику Мордовию на главном турнире страны представлял дуэт ведущих тяжелоатлетов - 31-летний Алексей Юфкин и 29-летняя Наталья Гришина. Без наград домой никто не вернулся! Итог выступления - две медали, одна из которых высшего достоинства. Местом сражений штангистов, что любопытно, стал Центр развития маунтинбайка.

В весовой категории до 85 кг у мужчин заслуженный мастер спорта из Саранска Юфкин являлся самым опытным спортсменом. Только он и хабаровчанин Олег Волков родились в 1986 году, все остальные участники были родом из 1990-х. Основным соперником представителя республиканской КСШОР, «Юности Москвы» и ЦСКА стал 23-летний Виктор Гетц. Краснодарский москвич поднял на два кило больше Юфкина в рывке. В своей первой попытке наш самородок взял 148 кг, затем оступился на 153 кг, но при третьем подходе осилил 154 кг. Мастер-международник Гетц с ходу взял 153 кг и дважды заявлял 156 кг, взяв-таки этот вес. Однако в толчке Алексей превзошел конкурента на три килограмма. Причем третья попытка для этого не понадобилась.

Гришина (она же в девичестве - Копылова) добилась успеха в компании пяти международниц. Не покорились ей только 90 кг в третьей попытке в рывке. В толчке Наталья со второй попытки взяла вес 104 кг, а затем увеличила этот результат еще на два килограмма. В сумме двоеборья набралось 194 кг, и это позволило выиграть «серебро», так как обладательница «бронзы» Елена Биршкис осилила только 192 кг. Сильнее Натальи Гришиной выступила только представительница Подмосковья Наталья Хлесткина, одолевшая в общей сложности 199 кг.