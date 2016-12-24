«Мисс УИС» стала сотрудница СИЗО № 2

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошел финал регионального этапа всероссийского конкурса «Мисс УИС».

Лучшие представительницы пенитенциарной системы Мордовии состязались за почетный титул и право представлять республику на всероссийском уровне. В первый день конкурса 22 представительницы уголовно-исполнительной системы республики соревновались в профессиональной, физической и огневой подготовке. Участницы пробежали кросс, выполнили на время упражнение «планка», продемонстрировали навыки владения боевыми приемами борьбы, проплыли на время дистанцию в 100 метров, прошли тестирование на знание тонкостей служебной деятельности, состязались в стрельбе из пистолета Макарова и показали навыки строевой подготовки.

В финале конкурса, который прошел в Культурном центре УФСИН России по Мордовии, претендентки на звание «Мисс УИС-2017» показали творческие номера. В конкурсе «Визитная карточка» девушки с помощью песен, танцев, художественного чтения и других жанров рассказали о себе, о службе, о родном крае, о своих увлечениях и талантах. В следующем творческом номере конкурсантки с помощью вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, пантомим, декламаций презентовали свою профессию в уголовно-исполнительной системе. А в конкурсе «УИС-кино» девушки озвучили на сцене фрагменты из отечественных фильмов. В оригинальной форме участницы рекламировали свою профессию и в целом службу в УИС. Самым изящным стал заключительный этап конкурса - «Офицерский бал». Продолжая лучшие традиции офицерства, девушки в вечерних платьях, в сопровождении кавалеров продемонстрировали танцевальное мастерство, исполняя вальс.

По итогам всех состязаний профессиональное жюри определило победительниц конкурса. Титул «Мисс УИС-2017» завоевала младший инспектор отдела охраны, старший сержант внутренней службы Оксана Болдырева, представлявшая следственный изолятор № 2. Кроме того, была определена первая вице-мисс. Ею стала инспектор отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии № 7, лейтенант внутренней службы Наталья Автайкина. Звания второй вице-мисс удостоилась инспектор группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны следственного изолятора № 1, старший лейтенант внутренней службы Евгения Матюхина. Специальный приз - «Мисс зрительских симпатий» - жюри присудило младшему оперуполномоченному оперативного отдела ЛИУ-19, младшему сержанту внутренней службы Екатерине Худиковской. Все девушки получили грамоты участниц конкурса и букеты цветов. Победительницам были вручены дипломы и сертификаты.