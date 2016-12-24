Две недели назад наша газета сообщала об открывшейся в Саранске выставке французского художника Жана-Луи Бонами, о длинной дороге через всю Европу, приведшей его в Саранск. Мордовские каникулы французского живописца закончились, сегодня гость музея Эрьзи с супругой уезжает на родину. О своих впечатлениях от республики и страны Жан-Луи с присущей французам экспрессией рассказал журналисту «ВС», переводчиком работала его супруга Маргарита.

- Это красота, это невообразимая красота. Я открыл для себя новых людей, меня впечатлили дружеское, семейное отношение к нам и открытые сердца людей, с которыми мы встречались здесь. Неважно где: на улице, в музее, в городе, в селе. В первую очередь это, конечно, Людмила Нарбекова и вся ее команда. Они организовали для нас замечательную культурную программу, показали кроме музея и города другую часть Мордовии, познакомили с удивительными людьми.

Нас везде встречали радушно, у меня незабываемые впечатления от праздника Троицы. Нас пригласили на открытие выставки Эрьзи в Баево, потом мы побывали на праздничной службе в храме, монастыре.

Очень рано утром мы выехали из Саранска, чтобы попасть на службу в Ардатове. Я видел ее от начала до конца. Меня впечатлило, как люди молятся, как поют хоры. Во Франции в храмах прихожане сидят на скамейках. А здесь люди всю службу молятся стоя, трижды вместе со священником они преклонили колени. Я просил не переводить мне во время богослужения, ведь все понятно без слов. Я видел эмоции всех женщин и мужчин, на меня это произвело сильное впечатление. Наши молебны и здешние - это несопоставимо. Франция сегодня не очень религиозна. Исключение составляют баски. Здесь я увидел, как религия организует людей, дает им силу.

Я знакомился с Россией, с разными ее уголками, разными слоями населения: с фермерами и государственными деятелями, такими как господин Литюшкин и господин Чушкин. Меня удивило и порадовало, что на религиозном празднике Троицы священник и глава администрации района были вместе с народом. И они были доступны для общения.

Я очень люблю музыку, на празднике она звучала повсюду. Все огромное поле стало местом празднования. Я слушал мордовское многоголосье, оно напоминает мне гирлянды, голоса как вспыхивающие лампочки. И это все на просторе… Я чувствовал себя птицей, ветром, я мог летать. Мне хочется увезти эту музыку с собой во Францию. Люди в национальной одежде пели, танцевали, водили хороводы. Я был не просто зрителем, я был участником этого праздника. Прямо в поле стояли столы с национальными блюдами, мне рассказали, что каждое село привезло свое угощение. Интересно было попробовать все. Я впервые ел мордовские блины, печеные яйца, кашу, пробовал мордовскую ряженку и позу и даже мордовскую самогонку, которая пьется очень легко - и потом никаких последствий…

Когда я был молодым, смотрел грузинские фильмы, в которых всегда были богатые застолья с патриархом во главе стола, тосты и хоровое пение. Мордовские праздники и сердечные тосты напомнили мне эти фильмы. Мы были на семейном празднике у главы района Александра Николаевича Антипова, я видел большую семью, разные поколения за одним столом. Это здорово!

Во Франции есть народные праздники, но люди не очень охотно на них идут, нет такой мотивации. На острове, где я живу, есть праздник мимозы, он проходит 15-17 февраля, это карнавал, шествие. Отличие наших праздников в том, что вы свой организуете не для туристов. Он для всех жителей, и мы попали на него по приглашению друзей.

В Урусове нам рассказали, что православный праздник совпал с мордовским народным праздником. Я видел столько живых картин, которые запечатлелись в моей памяти и которые я когда-нибудь перенесу на холст. Я знаю, как буду писать маленькие деревни с цветными крышами. На переднем плане будут цветы, потом домики и небо, небо с облаками.

Эмоции за время, проведенное в Мордовии, я получил незабываемые, я впитывал впечатления как губка. В Урусове мне подарили валенки. Это дорогой подарок. Надеюсь пожить у вас зимой, тогда они мне пригодятся. Но во Франции они не будут висеть на стене как сувенир, я буду их носить. Буду работать в них в своей студии, вспоминать мордовских друзей и чувствовать их тепло.

Я хочу увидеть Мордовию и Россию зимой. У нас снег выпадает только в горах, на нашем острове его не бывает совсем. В Баеве мы посетили лошадиную ферму, нас катали в карете, я прокатился верхом, почувствовал себя Д`Артаньяном. Всегда мечтал прокатиться на тройке зимой, верю, что и эта мечта исполнится.

Моя поездка в Мордовию - большой подарок, подарок по жизни. Когда Маргарита вместе с Людмилой Нарбековой предложили поездку сюда, это показалось мне такой авантюрой… Из этого зернышка (идеи) появился такой букет эмоций, что я очень благодарен им за возможность открыть для себя страну, людей, эти природные просторы. Для меня это как новое крещение.

Во время общения с ардатовскими друзьями я признался, что хочу пожить в деревянном доме. Мы фантазировали, как здорово было бы поселиться у реки Алатырь и творить в России, как Депардье. Скульптор Эрьзя работал в Аргентине и во Франции, а французский художник может учить студентов в Мордовии. Мне понравилась эта идея. Ведь молодым художникам из Питера, Саранска проще приехать сюда, чем во Францию. Я хочу научить детей технике «игломизе», чувствую, что достаточно опытен для этого. Я всегда оставлял это немного в стороне, работал для себя, никогда не писал картины на заказ, на продажу, делал только то, что хотелось самому. Сейчас я созрел для того, чтобы передать свой опыт молодым. Я не смогу жить здесь постоянно, потому что во Франции у меня 92-летний отец и сын-студент, но периодически работать смогу.

Кроме Мордовии мы побывали на Рязанщине и в Подмосковье. Маргарита показала мне места, где прошло ее детство. В Москве я посетил свои любимые музеи: Пушкинский, Третьяковку, Дом художника, Музей наивного искусства. Папа Маргариты познакомил нас с Ириной Александровной Антоновой, сейчас она вице-президент музея имени Пушкина. Но самое яркое впечатление на меня произвел Кубанский казачий хор. Пока Маргарита работала со своей дипломницей, я побывал на их концерте. Это феерическое зрелище. Мы увозим из России яркие впечатления, много фотографий на память и много тепла в душе. Я обязательно расскажу своим друзьям, родственникам, соседям о местах, где мне удалось побывать, и людях, с которыми познакомился. И надеюсь вернуться сюда…