Саранские студенты - на финно-угорском форуме

В Йошкар-Оле на базе Марийского государственного университета прошел IV Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов». Целью мероприятия является установление контактов между молодыми людьми финно-угорских субъектов России и государств Европы для обмена научными результатами и исследовательским опытом в области финно-угроведения. На форум съехались студенты из разных уголков России, а также из Венгрии и Финляндии. Нашу республику представляли студенты и аспиранты Мордовского университета им. Н.П. Огарева.

- Мы приехали в Йошкар-Олу накануне фестиваля, встречали нас хлебом-солью, угощали национальными марийскими блюдами, - рассказывает Екатерина Тюгашкина, студентка филологического факультета МГУ им. Огарева. - Волонтеры практически сразу взяли нас в оборот - провели экскурсию по городу, показали достопримечательности. Запомнился памятник Йошкину коту. Создатели скульптуры, конечно, сыграли на созвучии разговорного словосочетания «ёшкин кот» и названия города - Йошкар-Ола.

Впервые в программу форума были включены традиционные подвижные игры финно-угорских народов, которые прошли в легкоатлетическом манеже «Арена Марий Эл». Для того чтобы гости смогли ближе узнать друг друга, каждая делегация была распределена по разным командам. Люди из разных регионов, стран смогли познакомиться с различными народными играми. Все друг друга поддерживали. А уж какие эмоции царили на стадионе!

На форуме работало несколько секций, например, «Археология, история», «Декоративно-прикладное творчество», «Профессиональная художественная культура финно-угорских народов», «Финно-угорские молодёжные инициативы: патриотические, волонтёрские, оздоровительные и иные» и др.

- Для нас организаторы подготовили большую культурную программу, - продолжает Екатерина. - Отмечу, что марийцы очень дружелюбные и улыбчивые люди. И они абсолютно не стесняются говорить на национальном языке. Вечером была этнодискотека, на которой звучали песни на языках финно-угорских народов.

На форуме было несколько мастер-классов, один из них - плетение из лозы. Также участников знакомили с азами марийского народного танца. Это было очень интересно. Такие форумы не только помогают налаживать контакты между студентами из разных регионов, но и укрепляют связи между вузами, объединяют финно-угорское студенчество.