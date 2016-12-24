Саранские студенты - на финно-угорском форуме

Награды в День России
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Суд арестовал трех жителей Саранска по подозрению в расстреле времен криминальной войны
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
Около 80 компаний из трех десятков регионов страны приняли участие в традиционной республиканской агропромышленной выставке «День поля -...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского