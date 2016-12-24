В экологических субботниках приняли участие более 30000 человек

По инициативе активистов регионального отделения Общероссийского фронта и при поддержке руководителя Мордовии Владимира Волкова в нашей республике в первой декаде июня прошли экологические субботники. На специально собранном брифинге были подведены их итоги.

За неделю убрано 387 территорий

- В акции приняли участие все районы Мордовии, - рассказывает сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Каштанов. - В этот раз пристальное внимание было уделено уборке лесных массивов, берегов водоемов, парковых зон, территорий кладбищ. В мероприятии приняли участие более 30000 жителей. При этом с каждым разом подобные мероприятия становятся все более массовыми. Только в Зубово-Полянском районе на субботник вышли более 6 тысяч человек, в Ковылкинском - более 7 тысяч! В результате 387 территорий было убрано.

Но замечена такая тенденция - субботники часто проходят на одних и тех же территориях. Получается, что одни люди убирают, а другие - мусорят. Призываю всех жителей нашей республики бережнее относиться к природе. Если выехали отдохнуть - потом уберите за собой! Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!

Напомню, в рамках проекта «Генеральная уборка» в интернете запущена «Интерактивная карта свалок», на которой граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. В Мордовии отмечены 42 свалки, из которых 12 полностью ликвидированы, по десяти проходят проверочные мероприятия, остальные находятся в стадии мониторинга.

Вместо заброшенного места - благоустроенный сквер

- Во время экологических субботников была проделана большая работа, - продолжает Олег Каштанов. - Например, в Ичалковском и Теньгушевском районах расчищена территория вокруг кладбищ. Из лесного массива Лямбирского района было вывезено почти 100 мешков стеклянных и пластиковых бутылок, грязных пакетов, других отходов. Еще больше - 200 мешков мусора - было собрано при уборке Атемарского леса. В Октябрьском районе Саранске активисты убирали территорию около музыкальной школы. Кстати, местные жители планируют разбить здесь сквер, оформить клумбы, поставить уличные тренажеры и детские качели. Проект уже находится в разработке.

В Темникове во время экологического субботника был объявлен конкурс на самую интересную находку. Неравнодушные к своему городу люди вышли на уборку берега реки Мокши. Чего там только не оказалось! Люди находили старые мясорубки, цветочные горшки, трос, лебедку, люстру и даже телевизор!

Конечно, работа по наведению чистоты в республике будет продолжена. В рамках одного субботника полностью привести в порядок территорию невозможно! Так что это не последний экологический субботник, тем более 2017 год объявлен Годом экологии. Но и в 2018-м такие акции станут регулярными!

Любой мусор - это вторсырье

- Очень важно изменить сознание людей, - продолжает тему один из активистов. - Люди должны относиться к мусору как ко вторсырью. Практически все можно переработать! Сейчас в Саранске созданы все условия для раздельного сбора мусора, проходит акция «Утилизируй батарейку!». Не секрет, что многие люди просто-напросто выкидывают использованные элементы питания в мусорное ведро, оттуда они попадают на свалку и отравляют землю. Мы призываем всех жителей Мордовии сдавать использованные батарейки в специальные пункты. Причем эти пункты не надо долго искать. Они есть в торговых точках ТЦ «Киномакс», ТЦ «Рио», во всех магазинах «Эльдорадо», детском магазине «Бегемотик». Специальный договор с перерабатывающей компанией также заключил ИП «Мартынов».

Желание убИрать есть, денег не хватает

Кстати, экологические субботники выявили несколько проблем. Например, в некоторых муниципальных районах в бюджет не были заложены расходы на экологические мероприятия. Теперь главы районов поняли, что эта статья необходима. Ведь мусор надо не только собрать, но и отвезти. Вторая проблема - нехватка санкционированных полигонов для утилизации ТБО. В настоящее время рассматривается возможность включения в процесс единого оператора по вывозу мусора по всей республике.