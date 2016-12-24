Заур Кабалоев: «Победа для родителей»

Тухлая бригада
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Изрезавшей внучку бабушке отмерили 2 года колонии-поселения
«Мэрская суббота» прошла в Октябрьском районе
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...