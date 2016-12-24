Заур Кабалоев: «Победа для родителей»

Спорт

 

Для призера Европы 
U-23 Заура Кабалоева победа на чемпионате страны стала первой в жизни на столь важном старте. О пути к этой победе и  борьбе за попадание на чемпионат мира с освобожденным от чемпионата страны чемпионом Европы Артёмом Сурковым спортсмен рассказал журналистам.
- С победой! Вы довольны результатом?
- Этот чемпионат России мне надо было выигрывать по-любому, - сказал Заур Кабалоев. - Столько лет я был вторым, столько лет мне чего-то не хватало, и вот наконец все удалось. Соперники были непростые. Задача была находить возможности атаковать, зарабатывать баллы, и мне это удалось.
- Определяющим фактором для победы стал переезд в Мордовию?
- После того как переехал в Саранск, я практически жил в зале. Из интерната не выходил, изо дня в день проделывал огромную работу. Сегодняшняя победа - результат этой работы.
- На чемпионате России не боролся Артём Сурков...
- Артём - мой друг, который на сегодняшний день является лидером сборной в нашем весе. Надеюсь, мне дадут шанс показать себя на турнире в Польше. Вес у меня небольшой, я практически не гоняю - убираю два-три килограмма на последнем «пуш-пуше».
- Это ваша самая главная победа в жизни?
- Там, откуда я родом, в селе Азрек, за меня болели всей душой у экранов телевизора. Перед финалом они мне позвонили, пожелали стать первым. Да, пожалуй, это главная победа в жизни. Также во Владимир приехали за меня болеть из разных городов, поддержка ощущалась. Всем большое спасибо. Также спасибо тренерам и ребятам.
- Кому посвящаете эту победу?
- Родителям. Они ждали этого дня еще больше, чем я.
- Внутренне чувствуете, что готовы представлять сборную России на чемпионате мира?
- Да, и психологически чувствую, и физически. Буду все делать для того, чтобы попасть в команду.

 

 

                       

 

 

 

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