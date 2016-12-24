Заур Кабалоев: «Победа для родителей»

Для призера Европы

U-23 Заура Кабалоева победа на чемпионате страны стала первой в жизни на столь важном старте. О пути к этой победе и борьбе за попадание на чемпионат мира с освобожденным от чемпионата страны чемпионом Европы Артёмом Сурковым спортсмен рассказал журналистам.

- С победой! Вы довольны результатом?

- Этот чемпионат России мне надо было выигрывать по-любому, - сказал Заур Кабалоев. - Столько лет я был вторым, столько лет мне чего-то не хватало, и вот наконец все удалось. Соперники были непростые. Задача была находить возможности атаковать, зарабатывать баллы, и мне это удалось.

- Определяющим фактором для победы стал переезд в Мордовию?

- После того как переехал в Саранск, я практически жил в зале. Из интерната не выходил, изо дня в день проделывал огромную работу. Сегодняшняя победа - результат этой работы.

- На чемпионате России не боролся Артём Сурков...

- Артём - мой друг, который на сегодняшний день является лидером сборной в нашем весе. Надеюсь, мне дадут шанс показать себя на турнире в Польше. Вес у меня небольшой, я практически не гоняю - убираю два-три килограмма на последнем «пуш-пуше».

- Это ваша самая главная победа в жизни?

- Там, откуда я родом, в селе Азрек, за меня болели всей душой у экранов телевизора. Перед финалом они мне позвонили, пожелали стать первым. Да, пожалуй, это главная победа в жизни. Также во Владимир приехали за меня болеть из разных городов, поддержка ощущалась. Всем большое спасибо. Также спасибо тренерам и ребятам.

- Кому посвящаете эту победу?

- Родителям. Они ждали этого дня еще больше, чем я.

- Внутренне чувствуете, что готовы представлять сборную России на чемпионате мира?

- Да, и психологически чувствую, и физически. Буду все делать для того, чтобы попасть в команду.