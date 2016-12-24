Спортсмены из Мордовии завоевали несколько наград на Чемпионате России

В минувший уик-энд во Владимире проходил чемпионат России по греко-римской борьбе. Спортсмены Мордовии завоевали несколько наград!

В категории до 66 кг не было равных Зауру Кабалоеву, выступающему за Мордовию и Северную Осетию-Аланию. Олимпийский чемпион Алексей Мишин проиграл в финале будущему победителю соревнований Сосруко Кодзокову. В поединке за третье место наш земляк оказался сильнее Владислава Кульпа. Еще один представитель Мордовии - Артем Сурков - на ковер не вышел. Воспитанник СШОР по борьбе А.В. Мишина, ставший единственным чемпионом Европы в составе сборной, освобожден от чемпионата России решением тренерского совета. Еще одну медаль - также бронзовую - в категории до 75 кг завоевал Дмитрий Петайкин.

Финалист юниорского первенства Европы-2015 Гаджимурад Джалалов, в параллельном зачете представляющий Мордовию, провел пять поединков в весовой категории до 80 кг. После двух побед он вышел в четвертьфинале на двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова из Новосибирска и уступил ему со счетом 1:2. После этого Джалалов выиграл две схватки на утешительной стадии и занял третье место.

«Респект Мишину, на его борьбе один за одним у нас вырастают олимпийские чемпионы»

Главный тренер сборной России Гоги Когуашвили прокомментировал итоги чемпионата страны и отметил, кто будет готовиться к чемпионату мира, кто будет первого номера страховать, а кому нужна дополнительная проверка на турнире в Польше.

До 66 кг

- Заур Кабалоев отборолся ярко и здорово, теперь мы ждем от него стабильности. Надеюсь, яркая звезда, которая зажглась на чемпионате России, будет постоянно сиять. Наши основные соперники - это иностранцы, и критерий попадания в сборную - борьба с иностранцами. Заур - молодец, но на сегодня лидер в этой весовой категории чемпион Европы этого года Артём Сурков, который стабильно выступает за границей уже больше трех лет. Артём Сурков на сегодняшний день безоговорочный лидер в весовой категории до 66 кг, но в то же время у него внутри страны есть много достойных соперников. На турнире в Польше Артёму обязательно нужно выступить, потому что на чемпионате России он был освобожден, а ему после победы на Европе нужна практика, нужен старт.

До 80 кг

- Роман Власов боролся убедительно и достойно, показал свое мастерство. Честно скажу, у меня в том, что он проявит себя, сомнений не было. Власов - один из немногих, кому не надо по два раза повторять, что нужно работать не только на сборах, но и дома. Его победа - результат и домашней работы. Переход Власова в этот вес состоялся очень кстати, потому что нашего лидера этого веса, чемпиона мира Рамазана Абачараева преследуют неудачи. Накануне чемпионата России я узнал, что ему предстоит лечение, он отпросился и от сборов. Увы, до чемпионата мира остается не так много времени, и вряд ли Рамазан успеет включиться в борьбу за попадание в Париж. Роман Власов будет готовиться к чемпионату мира, а Адлан Акиев будет его страховать. Адлану нужно учиться, тренироваться, он еще молод, «бронза» на Европе показала его огромный потенциал. Отправлять Власова на турнир в Польшу я бы не стал, ему некому что-то доказывать, за свои слова он всегда отвечает. На мир готовится Власов, Акиев - страхует.

До 85 кг

- Сосруко Кодзоков уже давно был в этом весе раздражителем для остальных. Желаю ему утвердиться в этом весе, но нельзя забывать и про Давита Чакветадзе - олимпийского чемпиона-2016. Они между собой выявят сильнейшего, который и поедет на чемпионат мира. Нельзя не отметить и Алексея Мишина. Респект ему, на его борьбе один за одним у нас вырастают олимпийские чемпионы. На турнир в Польшу поедут и Сосруко, и Давит Чакветадзе. Сосруко я давно не видел за границей, а Давит после чемпионата Европы долго болел, и нам нужно посмотреть на его форму - готов он к чемпионату мира или нет.

Общие итоги

- Состав на чемпионат мира мы огласим, как обычно, после контрольных схваток за 10 дней до чемпионата мира. Кроме меня решение будут принимать тренерский совет и исполком федерации, утверждать все будет президент ФСБР Михаил Мамиашвили. Наша цель - ярко выступить на чемпионате мира и завоевать как можно больше золотых медалей.