Мордовских легкоатлетов могут допустить до участия в юношеском чемпионате мира

Спорт

 

IAAF опубликовала новый международный пул допинг-тестирования, в котором представительство российских спортсменов возросло с 60 до 73 человек. Из 13 включенных спортсменов десять родились в 2000-м или 2001 годах и входят в юношескую сборную страны.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает, что некоторые молодые российские спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут принять участие в юношеском чемпионате мира в Найроби. Об этом сообщил спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.
- IAAF приняла решение включить нескольких молодых российских легкоатлетов в свой пул допинг-тестирования для того, чтобы они имели шанс выступить на юношеском чемпионате мира в Найроби, - заметил Крупорушников. - Как вы знаете, некоторые страны отказались отправлять своих спортсменов на этот турнир. IAAF заинтересована в увеличении числа участников соревнований. Она сама проявила инициативу, включив наших юных спортсменов в свой пул.
В новый список вошли десять российских легкоатлетов: Полина Миллер (бег 200 м), Сергей Кожевников (спортивная ходьба), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Ирина Курбакова (спринт), Варвара Насибулина (спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (бег 3000 м) и Салават Илькаев (спортивная ходьба). Никто из этих спортсменов пока не получил от IAAF разрешения на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Мордовские спортсмены: Сергей Кожевников (спортивная ходьба), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Ирина Курбакова (спринт), Данила Тундыков (бег 3000 м) и Салават Илькаев (спортивная ходьба).
Юношеский чемпионат мира пройдет в столице Кении Найроби с 12 по 16 июля. Как сообщает официальный сайт IAAF, срок подачи заявок на участие в турнире истекает 26 июня.

 

 

                       

 

 

 

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