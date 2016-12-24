Мордовских легкоатлетов могут допустить до участия в юношеском чемпионате мира

«Это не саранский стиль!»
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского