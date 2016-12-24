Елене Анюшиной не было равных на чемпионате России

С 16 по 18 июня в Москве на Олимпийском гребном канале в Крылатском проходил чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Для спортсменов и тренеров спортивный сезон 2017 года означает начало нового олимпийского цикла подготовки к Олимпиады 2020 года в Токио. Но для гребцов на байдарках и каноэ он запомнится еще тем, что 9 июня Исполком МОК утвердил изменения программы этих Игр, которые коснулись 16 видов спорта, и гребля на байдарках и каноэ оказалась в их числе.

Гребля на байдарках и каноэ впервые была включена в программу летних Олимпийских игр в 1936 году (Берлин, Германия). Общепринято, что олимпийские дисциплины вызывают больший интерес у спортсменов и зрителей. Поэтому на чемпионате России любители гребли на байдарках и каноэ увидели первые состязания кандидатов на участие в Олимпийских играх 2020 года в новых олимпийских дисциплинах: у женщин - в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, у мужчин - в байдарке-четверке на дистанции 500 метров. К сожалению, количество дисциплин гребли на байдарках и каноэ в олимпийской программе осталось неизменным - 12, поэтому из программы были исключены такие зрелищные и важные для российской команды мужские дисциплины на дистанции 200 метров, как байдарка-двойка и каноэ-одиночка, в которых российские спортсмены всегда занимали призовые места на официальных международных соревнованиях. В мужской байдарке-четверке дистанция 1000 метров, гонки на которой проводились в течение более 50 лет на 14 Олимпиадах (с 1964 по 2016 год), была заменена на дистанцию 500 метров.

255 спортсменов из 28 регионов России боролись за право представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Состав участников громкий на имена, здесь и олимпийские чемпионы 2012 года в байдарке-двойке на дистанции 200 метров Юрий Постригай и Александр Дьяченко, и призеры Олимпийских игр-2012 в каноэ-двойке на 1000 метров Алексей Коровашков и Илья Первухин, в каноэ-одиночке на 200 метров Иван Штыль, бронзовый призер Олимпиады 2016 года в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров Роман Аношкин, финалисты Олимпийских игр Кира Степанова, Елена Анюшина (Московская область/Республика Мордовия), Илья Штокалов, Андрей Крайтор и много других талантливых и перспективных молодых спортсменов - победителей и призеров первенств мира и Европы. За 2 финальных дня спортсмены разыграли 26 комплектов наград. Уроженка Мордовии Елена Анюшина достойно выступила на этих стартах. Достойно - это еще мягко сказано. Елена четыре раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала!

Согласно системе отбора, победители финальных заездов, за исключением женской байдарки-четверки, завоевали право войти в состав команды, которая будет представлять нашу страну на чемпионате Европы. Меньше чем через месяц (14-16 июля) российские спортсмены выйдут на старт в болгарском Пловдиве.