ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Ветер перемен на Ремзаводе
«Мэрская суббота» прошла в Октябрьском районе
«Мэрская суббота» прошла в Октябрьском районе
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Руководители республики отчитались о своих доходах
Около 80 компаний из трех десятков регионов страны приняли участие в традиционной республиканской агропромышленной выставке «День поля -...
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...