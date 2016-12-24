В республиканском чемпионате позади остались пять туров, при одном перенесенном матче, и уже 2 июля завершится первый круг (а всего их, как известно, вновь будет три). В минувшие выходные на вершину забрался ковылкинский «Спартак», в календаре которого пока еще не было пропусков. Впрочем, все только начинается.

В призовой тройке - ФК «Саранск» (еще не знавший поражений, но выходивший на поле только трижды) и зубовская «Плайтерра» (прошлогодний чемпион-сенсация). Стараются не отставать и студенты МГУ. В воскресенье подопечные Михаила Аношкина одержали гостевую победу над «Рузаевкой». Гол, обеспечивший в итоге победный результат, записал на свой счет Сергей Тишенков. Пятнистый снаряд ювелирным ударом был послан аккурат в правую от вратаря «девятку».

Неуступчивый футбол не только в Кубке Приволжья, но и внутри региона демонстрирует «Мордовия-Центр» (тренеры - Виктор Бородулин, Денис Кукушкин и Николай Иванов). Боевая ничья 1:1 в матче с самобытной командой Олега Горелова и Владимира Рокунова - лишнее тому подтверждение. Идущая шестой «Рузаевка» - вторая по результативности команда турнира. Относительно сложно пока только команде МГПИ, укомплектованной преимущественно собственными кадрами.

Лидерство в споре бомбардиров захватил форвард ковылкинского «Спартака» Дмитрий Савочкин, успевший наколотить в ворота соперников 6 мячей. По два точных попадания в активе Анвара Орунова (ФК «Плайтерра-Зубова Поляна»), Артема Росницкого и Сергея Ефремова (оба - ФК «Рузаевка»), Егора Дмитриева (ФК «Саранск») и Вячеслава Хвастунова («Спартак»).