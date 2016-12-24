«МОРДОВИЯ-2006» - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО «ЛОКОБОЛА»

Бронзовые медали - итог выступления «Мордовии-2006» в межрегиональном финале «Локобола-2017-РЖД», матчи которого в течение двух дней проходили на стадионе «Старт» в Саранске.

На групповом этапе подопечные Сергея Ильина и Сергея Першина поочередно сыграли с ульяновским «Стартом-MASITA» (4:0), йошкар-олинским «Динамо» (1:1) и кировским «Динамо» (0:1). Результат третьего матча сыграл определяющую роль. Победив в нем, пропуск в финал получили юные вятичи. Между тем разность забитых и пропущенных мячей стала дополнительным показателем, который оставил хозяевам шансы попасть в призовую зону (5:2 против 3:5 у марийцев).

В поединке за «бронзу» со счетом 3:2 были обыграны представители саратовской СДЮСШОР-14. Обладателями единственной путевки в Суперфинал стали дети казанского «Рубина». В финале команда из столицы Татарстана с минимальным счетом 1:0 одолела кировчан. В завершение турнира «Мордовия-2006» дружно поблагодарила своих болельщиков, оказавших внушительную поддержку.