«МОРДОВИЯ-2006» - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО «ЛОКОБОЛА»

Полицейским в России хотят разрешить все
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин рассказал об особенностях приемной кампании-2017
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
«Мэрская суббота» прошла в Октябрьском районе
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Изрезавшей внучку бабушке отмерили 2 года колонии-поселения
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности