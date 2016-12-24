МАРАТ МУСТАФИН - ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «МОРДОВИИ»

16 июня футбольный клуб «Мордовия» продлил контракт с Маратом Мустафиным. Трудовое соглашение между клубом и тренером пролонгировано сроком на один сезон. Местный специалист будет руководить командой в должности главного тренера - без приставки «исполняющий обязанности», что имело место быть ранее.

Марат Мустафин трудится в структуре клуба начиная с 2000 года (с учетом работы в детско-юношеской школе) и за это время успел поработать с большинством тренеров, что находились у руля главной команды республики. Дважды Мустафин принимал команду в труднейшей турнирной ситуации - во второй части сезона, когда требовалось набирать очки в каждом матче. Жуткий цейтнот, отсутствие возможности проводить селекционную работу и финансовая неразбериха - преграды, с которыми приходилось сталкиваться. И здесь надо отдать должное тренеру в том плане, что оба раза «Мордовия» сохраняла шансы в борьбе за выживание вплоть до последнего тура. Причем это были две абсолютно разные по комплектации команды, к которым, скажем прямо, у мордовских болельщиков и практикующих специалистов сферы футбола имелось различное отношение.

В начале первого месяца лета Марат Федорович успешно сдал экзамены в Высшей школе тренеров и продолжит обучение на курсе соискателей лицензии PRO. Тренировочный процесс был возобновлен фактически еще за день до состоявшегося назначения. Накануне группа воспитанников мордовского футбола под чутким присмотром тренера-ассистента Ярослава Мочалова провела втягивающее занятие в тренажерном зале учебно-тренировочной базы ФК «Мордовия», а утром в пятницу вышла на поле с натуральным покрытием стадиона «Старт».

Определенно порадовало, что в родные пенаты вернулся Денис Шебанов, выступавший в сезоне-2016/2017 за ФК «Армавир» и челнинский «КАМАЗ». Двухлетнее рабочее соглашение с вратарем, напомним, было подписано еще в феврале. А сейчас к Денису подтянулся его младший брат Алексей, успевший поиграть в чемпионате Латвии за «Даугавпилс». Вместе с ними в первоначальной обойме, приступившей к подготовке, находятся и другие доморощенные воспитанники. Владислав Адаев, Руслан Навлетов, Егор Сысуев, Никита Усов, Илья Кузин, Роман Калюжный и Евгений Увин - семь игроков из весеннего состава. Двое замыкающих этот список - голкиперы. Калюжный достаточно давно ждет своего шанса, а Увин считается очень перспективным, с заметным успехом отражает пенальти. Сей факт дает основание полагать, что вратарская линия в новом составе уже сформирована.

Максим Жестков и Денис Соболев - полузащитники, дуэтом прошедшие едва ли не все юношеские сборные России. В дальнейшем первый из них «засветился» в португальской «Браге», второй - прошел огонь и воду в иногородних клубах. Пробует вернуться в Саранск 24-летний защитник Павел Орлов, в послужном списке которого волжская «Энергия», новочеркасский «Митос», «Мордовия-м» (21 игра и 1 мяч в сезоне-2012/2013), новотроицкая «Носта», латвийская «Юрмала», московский «Солярис», ФК «Тамбов» и ижевский «Зенит». По-прежнему тренируется с саранской командой Иван Лукьянов.

Вероятнее всего, сезон-2017/2018 «Мордовия» начнет в зоне «Урал-Поволжье». Согласно предварительной информации, в соперниках у футбольной примы региона-13 будут: «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Волга» (Ульяновск), «Газовик-Газпром» (Ижевск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Лада» (Тольятти), «Динамо» (Киров), «Носта» (Новотроицк), «Сызрань-2003» (Сызрань), ФК «Челябинск» (Челябинск), «Урал-2» (Екатеринбург), «Анжи-Юниор» (Зеленодольск), «Оренбург-2» (Оренбург). Возможно, кто-то еще. Ориентировочные сроки начала чемпионата - двадцатые числа июля. Перед этим традиционно проходят матчи ранних стадий Кубка России.