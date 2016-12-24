Новые горизонты сбыта

Укрепление экспортного потенциала ныне все чаще рассматривается как обязательное условие дальнейшего развития экономики Мордовии. Данная тема стала актуальной во многом с подачи Владимира Волкова, который еще пять лет назад заявил о важности поиска и освоения новых рынков сбыта. Даже в условиях серьезного ухудшения взаимоотношений России и Запада нашей республике в целом удалось сохранить прежние объемы внешнеторгового оборота. Более того, развязанная «санкционная война» позволила ей закрепиться на рынках других регионов страны. Сегодня Мордовия не только обеспечивает себя товарами собственного производства, но и имеет возможность вывозить их. Скажем, доля поставок продуктов питания за пределы республики составляет около 60%, а по отдельным позициям и вовсе превышает 90-процентный рубеж. При этом нельзя исключать, что скоро нашим производителям станет настолько тесно в нынешних границах, что придется включаться во все новые «переделы сфер влияния».

Ответный ход

Внешнеэкономический ресурс Мордовии был создан, разумеется, не вдруг, он формировался на протяжении многих лет. Сначала требовалось просто загрузить предприятия работой и обеспечить людей зарплатой, восстановить производственные связи, приступить к модернизации основных фондов и оптимизации затрат. Попутно возникали и другие проблемы, связанные, например, с кардинальным обновлением ассортимента выпускаемой продукции, подготовкой или переподготовкой кадров, поиском оборотных средств, преодолением кризисных явлений, наконец.

- Случись похолодание в отношениях с «заклятыми союзниками» хотя бы лет 20-25 назад, их последствия, может, и оказались бы катастрофическими, - полагает заместитель министра экономики РМ Александр Иванов. - Но партнеры наши перехитрили, похоже, в первую очередь себя. Ведь за прошедшее время регион совершил огромный рывок вперед. Так, ВРП вырос за последнее десятилетие в два с лишним раза, инвестиции - в 2,5 раза, объемы промышленного производства - более чем в три раза. В результате практически все возможные неприятности пошли на пользу мордовским производителям. Ну чем их можно было напугать? Сокращением объемов сырьевого экспорта? Так он и прежде по понятным причинам погоды не делал. Закрытием доступа к иностранному капиталу? Однако взамен предприятия смогли существенно расширить географию поставок, в том числе по программе импортозамещения.

Аграрный сектор, а также сфера переработки, неоднократно просившие защитить их от засилья иностранных компаний, и вовсе получили поистине царский подарок. Продуманные ответные действия России вынудили конкурентов уж если не убраться восвояси, то хотя бы потесниться, уступив место отечественным товаропроизводителям, которые научились работать по-новому, бороться и побеждать.

Найти и не сдаваться

Шутка ли, всего за год (в январе - декабре 2016-го) внешнеторговый оборот республики вырос сразу на 21 процент. И это, кстати, в то время, когда многие субъекты РФ объявили о значительном сокращении объемов внешней торговли. Причем если импорт увеличился на скромные 4%, то экспорт - почти на сорок, а по продовольственным товарам и вовсе на 51,6 процента. И речь тут идет не только о расширении сотрудничества со странами СНГ (плюс 28,4 процента). Мордовские товары все активнее поставляются в государства дальнего зарубежья (148,4% к уровню 2015 г.).

Среди участников внешнеэкономической деятельности ныне значится уже почти 130 наших предприятий и фирм, сотрудничающих с 67 государствами. Часть компаний, например «Хелиос-Ресурс», «Плайтерра», «Оптиковолоконные системы» или «Лисма», одновременно являются и крупнейшими экспортерами, и импортерами. Другие - «Рузхиммаш», «Мордовская заготовительная компания», Торговый дом «ВЦМ», «Мордоввторсырье», «Ламзурь» - входят в десятку ведущих экспортеров региона. Третьи - агрофирма «Октябрьская», ООО «Еврошоп Руссланд», «Биохимик», «Мир цветов», «Мордовцемент» - в основном завозят продукцию.

В структуре импорта преобладают главным образом электрические машины и оборудование, механические устройства, сырье для химической промышленности (преимущественно каучук), а также металлы и изделия из них. Правят бал здесь, в сущности, только два государства - Китай и Белоруссия, удельный вес которых в общем объеме импорта составляет около 55 процентов.

По вывозу товаров, напротив, столь явных лидеров нет. Так, на долю Казахстана приходится менее 17 процентов поставок. Заметным разнообразием отличается и номенклатура экспортируемой продукции. Тут и железнодорожные вагоны, и фанера (клееная и ламинированная), медицинские препараты, полупроводниковые приборы, кабели различного назначения, резинотехнические изделия.

А еще конфеты и печенье.

А вот на Кубу, которая «контролирует» свыше 15% экспорта, вывозились исключительно вагоны - хопперы-дозаторы, фитинговые платформы для перевозки контейнеров и хопперы для сахара.

Беларусь, в свою очередь, получала алюминий и изделия из него, полупроводниковую и кабельную продукцию, электрические лампы, медицинские препараты, резинотехнические и кондитерские изделия.

В tоp-10 иностранных партнеров республики также входят Китай (куда вывозились, в частности, компоненты для солнечной энергетики и тиристорные регуляторы напряжения), Узбекистан (вагоны и резинотехнические изделия), Германия (семена подсолнечника, фанера и вторичные алюминиевые сплавы), Нидерланды, США, Литва и Иран.

Продовольственная независимость

Кроме того, стоит заметить, что, по данным Приволжского таможенного управления, Мордовия постепенно увеличивает объемы экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Масштабы их, правда, пока откровенно невелики - 14,4 миллиона долларов США по результатам 2016 года. Однако динамика впечатляет. В 2011 г. для сравнения наши аграрии экспортировали товаров всего-то на 5,6 млн долларов, в 2012 г. - на 7,4 миллиона, в 2013-2015 гг. - на 8,6, 11,2 и 9,5 млн долларов соответственно.

Импорт же сельхозпродукции, наоборот, сократился с 19,8 млн долларов в 2014 г. до 9 миллионов в прошлом. Если копнуть глубже, картина представляется какой-то уж совсем «ура-патриотической». Потому обойдемся голыми фактами: в 2016 г. мяса и субпродуктов мордовского производства было экспортировано почти на 340 тысяч долларов, сыров - на 28,7 тысячи, муки и круп - на 22 тыс., макаронных изделий - на 16,2 тыс. баксов. Хотя годом ранее таких поставок не было совсем. Продуктов переработки яйца отгружено за границу на 384,6 тысячи долларов (годом ранее - на 26,7 тысячи), сахара и кондитерских изделий - почти на 1,2 миллиона (458,6 тысячи в 2015 г.), шоколада, хлеба и мучных кондитерских изделий - на 2,7 миллиона (против 973,5 и 502 тыс. долларов), алкогольных и безалкогольных напитков - почти на 125 тысяч (58,9 тыс. долларов в 2015 году).

Существенно выросло и количество экспортеров. Что характерно, в их числе ныне все чаще фигурируют сравнительно небольшие предприятия, прежде никогда не входившие в список участников ВЭД. У «Рузово», допустим, есть заказы на сухой желток и прочие яичные продукты.

Прочные узы

Что касается межрегиональной деятельности, потребителям было отгружено товаров на общую сумму 61 миллиард 737,4 миллиона рублей. Больше всего мордовской продукции поставлено в Москву (40,1% в рамках 1680 заключенных договоров). За ней следуют Самарская и Нижегородская области (9,5 и 7,6 процента). В первую десятку ключевых партнеров республики также вошли Татарстан (6,2%), Московская область (4,6%), Санкт-Петербург (4,5%), Пермский край (4,3%), Саратовская, Ульяновская и Пензенская области (3,5, 3,3 и 2,4 процента соответственно).

В разрезе республиканских предприятий, отгружающих в рамках межправительственных соглашений продовольственную продукцию за пределы РМ, лидерство ныне принадлежит мордовской «Талине», чей удельный вес по результатам 2016 г. составил 13 процентов. На втором месте - саранский филиал ОАО «САН ИнБев» (12,3%), на третьем - агрофирма «Октябрьская» (6,2%).

По динамике пальму первенства удерживает АПО «Элеком». За минувшую пятилетку предприятие увеличило объемы поставок муки, круп и макаронных изделий почти в 19 (!) раз, причем за последний год - на 70 процентов. В 2,52 раза за пятилетку выросли отгрузки продукции ГУП РМ «Тепличное» (почти 151% к уровню 2015 г.), в 2,44 раза - консервного завода «Саранский» (свыше 140%), в 2,37 раза - той же «Талины» (117 процентов). Неплохими темпами также могут похвастать филиал «САН ИнБев» и агрофирма «Октябрьская», птицефабрика «Атемарская», Ковылкинский комбикормовый завод, ОАО «Надежда», маслодельный завод «Атяшевский»…

В группе промышленных предприятий в прошлом году отличился «Ксенон», продемонстрировавший 7,5-кратный прирост. Помимо него в число лидеров вошли Саранский механический завод (330% к уровню 2015-го), «Сарансккабель-Оптика» (149,8%) и «Лидер-Компаунд» (130,2%).

Такой пример - другим наука

В непростых экономических условиях именно ставка на экспорт помогла ряду мордовских компаний уверенно преодолеть временные трудности, избежать простоя, а порой и увеличить объемы выпуска продукции. Характерный тому пример - «Рузхиммаш». В 2015 году из-за стагнации на отечественном рынке завод фактически находился в предбанкротном состоянии. Новые заказы не поступали, оборотных средств катастрофически не хватало, стремительно росли долги по зарплате, налогам и сборам. Но в немалой степени благодаря зарубежным заказам удалось полностью загрузить производство и восстановить нормальный рабочий ритм. Сами по себе контракты с Казахстаном, Ираном и Кубой погоды, разумеется, не сделали. Однако и значения их с точки зрения скорейшего выхода предприятия из кризиса преуменьшать не следует.

- Мы полностью и точно в срок выполнили взятые на себя обязательства, - сказал впоследствии генеральный директор «РМ Рейл» Павел Овчинников. - Так, на Кубу поставлено 363 единицы подвижного состава, включая 163 хоппера-сахаровоза, 100 платформ и столько же крытых вагонов. Все модели разрабатывались в соответствии с техническими требованиями стран Карибского бассейна. По желанию заказчика мы оснастили сахаровозы шиберным механизмом разгрузки, позволяющим дозированно освобождать кузов. При этом цельный проем на крыше исключал лишние перемещения состава. Полностью были учтены и особенности тяжелого тропического климата. Никаких нареканий не поступало, заказчики выразили удовлетворение результатами сотрудничества. Тем самым мы доказали, что компания «РМ Рейл» является надежным партнером, способным решать серьезные задачи и открытым для взаимовыгодного сотрудничества.

Еще дальше пошла «Лисма», которая замахнулась аж на создание совместного российско-бурундийского предприятия. В долгосрочный перспективе африканский рынок представляется не менее емким и интересным, чем, скажем, азиатский или европейский (хотя сейчас завод и осуществляет поставки в Армению, Малайзию, Индию, КНДР, Иран, в государства Латинской Америки и даже Восточной Европы). Ведь собственного светотехнического производства на Черном континенте пока нет. А спрос на такие изделия, и в первую очередь на дешевые ЛОНы, растет неуклонно.

Бурунди к тому же вместе с Танзанией, Кенией, Руандой, Южным Суданом и Угандой входит в единую экономическую зону, что автоматически делает ее весьма привлекательной для сбыта продукции. Так что сложившаяся экономическая конъюнктура вкупе с производственной политикой предприятия определенно способствует развитию экспортных возможностей.

Есть еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Быстрое восстановление «Лисмы» и всего светотехнического кластера Мордовии, похоже, находит отклик не только в жаркой Африке, но и в Старом Свете. По крайней мере, тамошние бизнесмены уже не говорят о технологической отсталости России. А напротив, все более активно предлагают реализовать те или иные совместные проекты, обещая взять на себя решение многих вопросов, связанных с финансированием, юридическим сопровождением сделок и сертификацией продукции.

На пользу делу

Впрочем, как это часто бывает, пока один раздумывает, другие действуют на опережение. Сразу несколько крупных проектов инвестиционного сотрудничества имеется у республики и с китайскими компаниями. Первый предполагает производство пищевых товаров в Мордовии для последующей их отправки в Поднебесную. Второй - развитие мясного животноводства на территории РМ. Также запланировано сотрудничество в сфере увеличения высокотехнологичного экспорта. Сейчас прорабатываются детали достигнутых договоренностей, после чего, собственно, и будут приняты решения о формате и конкретных условиях их реализации.

Несколько направлений существует и у российско-индийских отношений. Прежде всего наши потенциальные партнеры проявляют интерес к запчастям для грузовых железнодорожных вагонов и изделиям из вагонного литья, плюс - к совместному производству медицинских препаратов. Также есть планы по увеличению поставок из Мордовии приборов силовой электроники и преобразователей, продукции деревообрабатывающей промышленности и оптоволоконных кабелей. Притом, по мнению представителей индийских деловых кругов, соответствующие производства могут использовать их оборудование, которое существенно дешевле европейских аналогов.

- Сейчас мы находимся на начальном этапе сотрудничества, - отмечает Александр Иванов. - Стартовые условия можно смело назвать неплохими, поскольку они в полной мере учитывают потребности и возможности сторон. Так, не исключено, что взаиморасчеты будут осуществляться в национальных валютах, в том числе через российские банки. Подобные схемы являются более приемлемыми для участников, тем более что интерес тут взаимный. Впрочем, рассматривать такие вопросы в каждом случае следует отдельно, за столом переговоров. Здесь, правда, нужно четко понимать, что мы не ищем сиюминутной выгоды. Наша общая задача - наладить долгосрочное и продуктивное сотрудничество. С этой целью были созданы центр поддержки экспорта и корпорация развития РМ, которые в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в Республике Мордовия» оказывают предприятиям адресную поддержку. Происходит это в том числе путем участия в престижных выставках-ярмарках и организации выставочных экспозиций и бизнес-миссий. Благодаря такой помощи наши компании получают возможность найти партнеров, выйти на рынки других регионов и стран, закрепиться на них.

Андрей КРИВОВ

