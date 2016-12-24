РАЗГРОМ, ЕЩЕ РАЗГРОМ

Петр Тултаев подвел итоги конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2017»
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
Водоем напротив «Огней Саранска», известный среди местных жителей как «Бинокль», уже несколько десятилетий является местом, где...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым