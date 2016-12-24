РАЗГРОМ, ЕЩЕ РАЗГРОМ

Если самые младшие приволжские юноши проходят квалификацию предварительного этапа в формате «турнир в одном городе», то те, кто постарше, «режутся» между собой в матчах с разъездами. До конца июня команды 2001, 2002 и 2003 годов рождения завершат первый круг, затем, в июле, на целый месяц возьмут паузу, чтобы в августе доиграть этот отбор. А вот финальные турниры в каждом из возрастов пройдут уже осенью.

Глядя на протоколы состоявшихся матчей, определенно бросается в глаза, что за две команды стабильно забивает один и тот же футболист. 15-летний форвард Владислав Абрамов - гроза вратарей не только команд сверстников. Он успешно выступает как за коллектив Владимира Медведева и Вячеслава Вечканова, с которым прошел большой путь, так и в компании старших партнеров. Специалисты в один голос заявляют, что у этого парня есть все, для того чтобы вырасти в высококлассного мастера. Он физически развит, обладает скоростными данными, технически подкован, отменно открывается под передачи и имеет хорошо поставленный удар.

15 и 16 июня «Мордовия-2001» сыграет в Пензе и Саратове - с «Зенитом» и «СДЮСШОР-Сокол» соответственно. 17 июня «Мордовия-2002» на выезде «скрестит шпаги» с самарской «Викторией». В этот же день «Мордовия-2003» встретится в Пензе с ДЮСШ-8. Внимательно следим за развитием событий.