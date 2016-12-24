УХОВ ПОБЕДИЛ НА ВТОРОМ ТУРНИРЕ ПОДРЯД, МЕНЬКОВ УЛЕТЕЛ ЗА ВОСЕМЬ МЕТРОВ

12 июня два спортсмена Комплексной спортивной школы олимпийского резерва завоевали медали Всероссийских соревнований в подмосковном поселке Ерино. Турнир проходил в холодную дождливую погоду, а также при сильном порывистом ветре, который временами достигал 6 метров в секунду.

Представитель КСШОР, олимпийский чемпион Иван Ухов победил в прыжках в высоту (на втором подряд турнире), покорив высоту в 2 метра 32 сантиметра. Рекордсмен России среди юниоров Даниил Лысенко стал вторым с результатом 2 метра 30 сантиметров. «Бронза» досталась Илье Иванюку (результат - 2 метра 23 сантиметра).

В прыжках в длину лучшим стал чемпион мира 2013 года Александр Меньков, вернувшийся в прыжковую зону после длительного перерыва из-за травмы. Результат представителя КСШОР - 8 метров 19 сантиметров. Таким образом, Меньков выполнил необходимый норматив для поездки на мировой чемпионат мира, равнявшийся 8,15 метра. Серебряным призером стал Павел Шалин (7,85 метра), третье место - у Сергея Полянского (7,75 метра).