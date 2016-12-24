УХОВ ПОБЕДИЛ НА ВТОРОМ ТУРНИРЕ ПОДРЯД, МЕНЬКОВ УЛЕТЕЛ ЗА ВОСЕМЬ МЕТРОВ

Сергей Глазьев: «Мордовия взяла правильный курс на развитие творчески мыслящей молодежи»
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы