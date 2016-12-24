АРТЕМ СУРКОВ - ЛИДЕР МИРОВОГО РЕЙТИНГА

Объединенный мир борьбы (аналог футбольной ФИФА) обновил рейтинг сильнейших «греко-римлян» мира. В восьми весовых категориях первую позицию мирового рейтинга занимают три россиянина - двукратный олимпийский чемпион, двукратный и действующий чемпион мира Роман Власов (до 75 кг), чемпион мира Рамазан Абачараев (до 80 кг) и чемпион Европы Артем Сурков (до 66 кг).

В весовой категории до 59 кг еще один представитель Мордовии Жамболат Локьяев расположился на 12-й позиции. Вместе с этим в число топовых борцов планеты входят: Алексей Киянкин (весовая категория до 66 кг, 12-е место) и Евгений Салеев (весовая категория до 85 кг, 13-е место). Помимо перечисленных россиян Власова, Абачараева и Суркова первые строчки в своих весах также занимают: до 59 кг - Исмаэл Борреро Молина (Куба), до 71 кг - Балинт Корпаши (Венгрия), до 85 кг - Виктор Лоринц (Венгрия), до 98 кг - Ясмани Луго Кабрера (Куба), до 130 кг - Михан Лопес (Куба). Остается добавить, что главными конкурентами нашего Суркова по-прежнему называются серб Давор Штефанек (Сербия) и представитель Белоруссии Сослан Дауров.

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