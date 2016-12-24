АРТЕМ СУРКОВ - ЛИДЕР МИРОВОГО РЕЙТИНГА

Петр Тултаев подвел итоги конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2017»
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
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В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха