НЕ УСТАЕМ СЧИТАТЬ НАГРАДЫ

Новые троллейбусы для Саранска
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Руководители республики отчитались о своих доходах
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...