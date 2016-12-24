НЕ УСТАЕМ СЧИТАТЬ НАГРАДЫ

Мордовский скороходы Сергей Бакулин, Дементий Чепарев и Елена Лашманова выиграли звания чемпионов России на основных дистанциях в 20 и 50 километров на отшумевшем в Чебоксарах главном турнире страны. Впечатлило, надо сказать, и третье место на гроссмейстерском «полтиннике» Дениса Нижегородова. 26 июля серебряному призеру Афин-2004 и обладателю «бронзы» Пекина-2008 исполнится 37 лет, а он по-прежнему в отличной физической форме.

Многочисленные личные успехи способствовали сверхубедительной победе в командном первенстве. Первая сборная Мордовии набрала в общей сложности 411 очков. «Серебро» - у второй сборной Мордовии (262 очка). «Бронзу» завоевали ходоки Удмуртии (244 очка). А вот хозяева соревнований в данном случае недотянули до пьедестала (217 очков). «Пятерку» замкнула Челябинская область (187). Далее в таблице расположились: Москва (136), Мордовия-3 (134), Кемеровская область (55), Чувашия-2 (38), Пензенская область (30), Московская область (30), Санкт-Петербург (5), Ярославская область (4), Владимирская область (3), Новосибирская область и Костромская область (по 1). Без турнирных баллов осталась только Якутия.