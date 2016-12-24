Завтрак по-английски с мордовским колоритом

До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события тянутся долго. А вот для тех, кому предстоит встречать иностранных гостей, время летит незаметно. В минувший четверг саранские рестораторы, представители республиканских вузов и министерств, ответственных за подготовку к чемпионату, собрались вместе, для того чтобы обсудить, насколько готовы сети общественного питания принять заморских гостей и общаться с ними на одном языке. Встреча прошла на базе гриль-бара «Big Pig» в формате бизнес-завтрака.

«Уже сейчас, со следующей недели, в нашу страну приезжает большое количество иностранных журналистов, - обратился к собравшимся вице-премьер - министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин. - Во время проведения Кубка конфедераций в Саранск могут приезжать любые иностранные СМИ, которые захотят познакомиться с городами-организаторами чемпионата заранее. Нужно быть готовыми к тому, что не все из них захотят снять позитивные репортажи. Впечатления о городе, желание вернуться сюда будут зависеть от того, как мы их встретим. Все они будут обедать и ужинать в наших кафе и ресторанах. Поэтому времени на принятие решений практически не остается».

В апреле этого года АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ-2018» провела исследование, проверив свыше 20 точек общественного питания в столице Мордовии. Итоги проверки неутешительны. Мониторинг показал, что 92% предприятий в должной мере не готовы к приему и обслуживанию иностранных гостей. По каким критериям оценивались кафе и рестораны? Это наличие информации о заведении в интернет-пространстве, возможность предоставления информации на английском по телефону, кроме того, присутствие сотрудников, знающих иностранный язык, их численность и уровень владения языком, а также наличие в точке общепита меню на английском языке и качество его перевода.

Дирекция «Саранск 2018» поделилась с гостями видеозаписью клипа на песню футбольных болельщиков города-организатора ЧМ-2018 Саранска «Smile». Напомним, съемки клипа с участием солиста группы «October Sun» проходили в Мордовии в сентябре прошлого года. Создание ролика происходило на стадионах, спортивных площадках, улицах, площадях, во многих значимых местах республики. «Сотни добровольцев снимались в массовых сценах, помогали искать костюмы и реквизит. Кто-то приостанавливал работу и обслуживание клиентов, чтобы стать частью истории подготовки города к чемпионату мира 2018 года», - рассказали сотрудники дирекции.

Затем рестораторы смогли убедиться, что обучение наиболее востребованным фразам для работников системы общепита возможно в довольно короткие сроки. Бизнесменам было предложено поприсутствовать на практической демонстрации заказа по меню на английском языке. В роли иностранной гостьи, желающей сделать заказ, выступила специалист по образовательным программам дирекции Юлия Злобина. Официантка, владеющая языком, с полученным заданием успешно справилась - смогла принять заказ на английском и обслужить клиента.

Дискуссия в формате бизнес-завтрака получилась оживленной. У рестораторов накопилось множество вопросов. Ряд предпринимателей выразил беспокойство по поводу оплаты обучения сотрудников. Некоторые бизнесмены признались, что не хотят вкладывать средства в обучение официантов английскому, опасаясь, что те впоследствии сменят работу на более высокооплачиваемую. Кроме того, в 2018 году ожидается приезд в столицу Мордовии крупных игроков рынка общепита из других регионов. Они могут составить конкуренцию местным рестораторам и переманить персонал.

Некоторые бизнесмены заявили о готовности положиться на привлекаемых к работе на этот период переводчиков. Другие отдают предпочтение современным технологиям - например, электронным переводчикам. Владелец кафе «Отменная пельменная» Сергей Трусов вместо обучения официантов языку выразил желание воспользоваться приложениями с дополненной реальностью.

Владельцев заведений в центре Саранска особенно беспокоит и то, как будет осуществляться подвоз продуктов к точкам общепита. Ведь во время чемпионата мира будут действовать усиленные меры безопасности и вводятся ограничения движения транспорта. Представители власти пообещали, что учтут необходимость аккредитации транспорта для точек общепита.

Управляющий партнер гриль-бара «Big Pig» Сергей Стешин рассказал присутствующим о том, как он планирует подготовить сотрудников к встрече с иностранцами. Чтобы обучить 10 официантов английскому языку, Сергею придется заплатить около 300 тысяч рублей. Кроме того, к официантам в «Big Pig» будут приставлены переводчики. Начать занятия по английскому языку с официантами и администраторами планируется немного позже, дабы персонал не успел забыть полученные знания до начала чемпионата.

«Мы начали обучать свой персонал за два года до чемпионата мира по футболу, но столкнулись с тем, что без практики знания забываются, - говорит Сергей Стешин. - Поэтому приступим к обучению этой осенью, ближе к турниру. Помимо официантов планируем создать группу из десяти переводчиков, которые будут знать меню и помогать официантам в принятии заказа и общении с посетителями».

Стоит принять во внимание и тот факт, что только после жеребьевки станет известно, какие именно сборные будут играть в Саранске. Возможно, придется сместить акценты - обучать не только английскому, но и другим языкам. Участники встречи пришли к выводу, что единого рецепта для всех заведений не существует. Как минимум рестораторам необходимо позаботиться о качественном переводе меню на английский язык, создать понятную навигацию в заведении и приобрести разговорники.

Заместитель министра культуры и национальной политики РМ Марина Жулина призвала рестораторов ответственно отнестись к обучению персонала английскому. Она подчеркнула, что не стоит надеяться на привлечение волонтеров и переводчиков из других городов. Волонтеры, студенты иняза уже давно распределены, каждый из них будет трудиться в своей сфере. Поэтому придется рассчитывать только на свои силы.

Для руководителей, планирующих языковые курсы для сотрудников, республиканские вузы на мероприятии представили свои предложения.

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