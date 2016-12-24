Нужно ли делать межевание земельного участка?

Земельным участком признается часть земной поверхности, имеющая характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. Границы являются главным индивидуализирующим признаком земельного участка и определяются при выполнении кадастровых работ по межеванию.

Установление и закрепление границ на местности выполняют при получении гражданами и юридическими лицами новых земельных участков, при купле-продаже, мене, дарении всего или части земельного участка, а также по просьбе граждан и юридических лиц, если документы, удостоверяющие их права на земельный участок, были выданы без установления и закрепления границ на местности.

Одним из необходимых документов для кадастрового учета земельного участка является межевой план. Он содержит необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о земельном участке.

Внесенные в установленном законом порядке в ЕГРН сведения об описании местоположения границ земельного участка будут четко определять его границы на местности, что позволит избежать земельных споров с собственниками смежных земельных участков.



