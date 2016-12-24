МИХАИЛ КАШТАНОВ ШТУРМОВАЛ «АРГАМАК»

Тухлая бригада
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам