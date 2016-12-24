МИХАИЛ КАШТАНОВ ШТУРМОВАЛ «АРГАМАК»

С 26 по 28 мая на картодроме «Аргамак» в Республике Татарстан бушевали страсти первого этапа чемпионата, первенства и Кубка федераций Приволжского и Уральского федеральных округов. В турнирах приняли участие свыше сотни спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Больших Саб, Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Саранска, Серова, Йошкар-Олы, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и других уголков России.

Сильнейших определяли в шести зачетных классах. В классе «Мини» за пальму первенства боролись 26 пилотов. Мордовию представлял Михаил Каштанов. В квалификации наш спортсмен показал 9-й результат - 01:28.001 секунды. В старте первого финала Михаил отыграл несколько позиций, но в итоге стал десятым. Во втором финальном заезде пилот занял 13-ю строчку. В общей сложности Каштанов набрал 9 очков и занял 12-е место. Напомним, что Михаил не только имеет успехи в картинге, но и успешно занимается футболом - в МЦПЮФП «Мордовия» (у тренеров Игоря Лазарева и Никиты Асташкина).