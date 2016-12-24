СИЛЬНЕЙШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

В спортивном комплексе «Мордовия» состоялось первенство СШОР «Академия Ирины Винер по художественной гимнастике». В соревнованиях (индивидуальная программа и групповые упражнения) принимали участие юные гимнастки из Саранска, Ковылкина, Краснослободска, Инсара, Ромоданова, Лямбиря и Ичалок.

Личное первенство гимнасток Саранска. 2012 год рождения. 1. Мария Попова. 2. Самира Саттарова. 3. Алина Сухарникова и Маргарита Садыкова. 2011 год рождения (группа «А»). 1. Полина Погорелова. 2. Алена Порфененко. 3. Анастасия Поксараскина. 2011 год рождения (группа «Б»). 1. Полина Волкова. 2. Софья Суродейкина и Дарья Юткина. 3. Арина Куликова и Дарья Тришкина. 2010 год рождения (группа «А»). 1. Айсель Курмаева. 2. Софья Новичкова. 3. Дарья Сальникова. 2010 год рождения (группа «Б»). 1. Вера Юртаева. 2. Марина Лямина. 3. Полина Кожеваткина. 2009 год рождения (группа «А»). 1. Анастасия Ильина. 2. Софья Гарикова. 3. Ксения Порфененко. 2009 год рождения (группа «Б»). 1. Каролина Пиегина. 2. Дарина Вякина и Светлана Манташова. 3. Анна Гордеева. 2008 год рождения (группа «А»). 1. Надежда Захарова. 2. Лия Бекшаева. 3. Карина Егорова. 2008 год рождения (группа «Б»). 1. Арина Имерякова. 2. Алена Агафонова. 3. Надежда Зуева. 2007 год рождения. 1. Александра Гришина. 2. Валерия Батерякова. 3. Мария Смекалина.

Командный зачет. 2010-2011 годы рождения. 1. Команда г. Саранска (тренер - С. Тарейкина). 2. «Звездочки» (тренер - И. Филиппова). 3. Краснослободск (тренер - Е. Чугункина). 2009-2010 годы рождения. 1. «Акварель» (тренер - В. Кокурина). 2. Лямбирь (тренер - Е. Кобзева). 3. Инсар (тренер - Е. Ларина). 2008-2009 годы рождения. 1. «Вертикаль» (тренер - В. Кокурина). 2. «Хрусталики» (тренер - И. Филиппова). 2007-2008 годы рождения. 1. Команда г. Саранска (тренер - Е. Маслова). 2. «Девчата» (тренер - И. Филиппова).

Личное первенство (районы). 2011 год рождения. 1. Айша Нугаева. 2. Ксения Чуманова. 3. Джамиля Халикова. 2010 год рождения. 1. Алеся Зюкова. 2. Арина Нугаева и Ксения Бузаева. 3. Полина Зинина. 2009 год рождения. 1. Валерия Панченко. 2. Елизавета Антонова. 3. Карина Пьянзина и Елизавета Муртазина. 2008 год рождения. 1. Виктория Царькова. 2. Валерия Лоренц и Сабина Тишкина. 3. Алена Патяйкина. 2007 год рождения. 1. Алина Егоркина. 2. Яна Трошина. 3. Ксения Ляшкова и Ксения Малышева.