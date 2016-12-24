СИЛЬНЕЙШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

В пришкольных лагерях Саранска этим летом отдохнут 3579 детей
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым