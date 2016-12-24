ЛЕТУНЫ С ТРАМПЛИНА

На Сабантуе Владимир Волков заговорил по-татарски
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
В первые дни лета во Дворце водных видов спорта состоялось первенство спортивного центра «Старт». В соревнованиях принимали участие юные воспитанники мастера-международника Алексея Летуновского и мастера спорта Татьяны Юдиной. Имена победителей и призеров - перед вами.
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы
Руководители республики отчитались о своих доходах
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...