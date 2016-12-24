ЛЕТУНЫ С ТРАМПЛИНА

В первые дни лета во Дворце водных видов спорта состоялось первенство спортивного центра «Старт». В соревнованиях принимали участие юные воспитанники мастера-международника Алексея Летуновского и мастера спорта Татьяны Юдиной. Имена победителей и призеров - перед вами.

Вышки 5, 7, 10 метров. Мальчики (2 года обучения). 1. Никита Раксин - 96,05. 2. Андрей Куляпин - 92,65. 3. Денис Чаткин - 92,05. Девочки (2 года обучения). 1. Юлия Емельянова - 84,85. 2. Марина Солодовникова - 62. Учебно-тренировочные группы (1 - 2 года обучения). Юноши. 1. Тимофей Казаков - 183,55. 2. Никита Харитонов - 181. 3. Михаил Тихомиров - 170,30. Девушки. 1. Елизавета Марьянкина - 184,75. 2. Анастасия Грибачева - 159,75. 3. Ксения Раксина - 152,40. Трамплин. 1 метр. Группы (1 год обучения). Девочки. 1. Ирина Захарова - 89,55. 2. Татьяна Иванкова - 80,10. 3. Екатерина Лазарева - 77,40. Мальчики.

1. Владимир Порваткин - 95,65. 2. Михаил Касицын - 84,40. 3. Богдан Сафошин - 68,35. Группы (2 года обучения). Девочки. 1. Юлия Емельянова - 104,85. 2. Марина Солодовникова - 94,10. 3. Карина Пузикова - 90,45. Мальчики. 1. Никита Раксин - 109,95. 2. Андрей Куляпин - 95. 3. Владимир Караваев - 69,25. Учебно-тренировочные группы (1 - 2 года обучения). Девушки. 1. Анастасия Грибачева - 186,50. 2. Елизавета Марьянкина - 156,75. 3. Ксения Раксина - 146,65. Юноши. 1. Никита Харитонов - 172,85. 2. Павел Кирюшкин - 169,60. 3. Даниил Адмайкин - 146,35.